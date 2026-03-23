Will nächsten Schritt gehen: Fabian Lübbers verlässt Lotte im Sommer Auch ein Assistent wird sich verabschieden. von red · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Sportfreunde Lotte und Fabian Lübbers werden zum Saisonende getrennte Wege gehen. Das bestätigte der 34-jährige Coach und Sportliche Leiter in Personalunion des Tabellenneunten der Regionalliga West in der vergangenen Woche kurz vor dem Westfalenpokal-Halbfinale gegen den FC Gütersloh (2:1). Auch Co-Trainer Tobias Tschernik wird den Verein demnach verlassen. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung habe Lübbers abgelehnt, um im Sommer die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Das sei auch im Verein auf Verständnis gestoßen, so Lübbers im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Nach vier Jahren "gab es schon irgendwie das Bedürfnis nach frischem Wind", erklärt er. "Nicht mal nur auf Lotte bezogen, sondern auch auf mich. Über fast vier Jahre hat man immer denselben Umgang. Das wird dann irgendwann ein Trott, aus dem man irgendwann raus möchte. Daher die Entscheidung."

Im August waren Julian Schuster und der SC Freiburg zu Gast im Stadion am Lotter Kreuz. – Foto: Björn Kaisen

Fabian Lübbers hatte die SF Lotte im Sommer 2022 übernommen, nachdem Heiner Backhaus, der später bei Alemannia Aachen und Eintracht Braunschweig landete, kurz vor der Vertragsunterschrift seine Zusage am Lotter Kreuz zurückgezogen und beim BFC Dynamo angeheuert hatte. Seitdem hat Lübbers in Doppelfunktion auch als Sportlicher Leiter das Sagen. 2024 gelang schließlich die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen und ein starker dritter Platz in der Folgesaison. Von Vereinsseite offiziell bestätigt ist der Abgang von Lübbers und seinem Assistenten Tschernik bislang nicht. Lübbers möchte sich mit einem Titel verabschieden In den vergangenen beiden Jahren qualifizierten sich die Tecklenburger unter Lübbers für den DFB-Pokal, und auch dieses Jahr sieht es nicht schlecht aus. Lotte steht seit Mittwoch im Finale des Westfalenpokals und trifft dort auf den SC Verl oder Türkspor Dortmund. Sollte sich Verl durchsetzen und am Ende der Saison in den Top-4 der 3. Liga abschließen, wären die Sportfreunde auch im Falle einer Finalniederlage qualifiziert. Aber so weit soll es am Ende nicht kommen: "Es wäre super, wenn ich mich mit einem Titel von den Sportfreunden verabschieden könnte", so Lübbers im "Kicker".