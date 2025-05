Wilke verabschiedet sich vom FC Kempten

Eigentlich war es im Winter anders geplant. Da hatte der Südwest-Landesligist FC Kempten mit Spielertrainer Thilo Wilke um ein weiteres Jahr verlängert und mit Manuel Wiedemann (1. FC Sonthofen) einen spielenden Co-Trainer für die Saison 2025/26 präsentiert. Doch jetzt ist alles ganz anders. Wilke, der in Landsberg wohnt, verlässt die Oberallgäuer - und Wiedemann wird nun Chef.

Schon im abschließenden Heimspiel des FCK gegen den TSV Wertingen wird Wilke fehlen, er befindet sich zum Saisonausklang in den USA. Eine Verabschiedung ist aber nur aufgeschoben, bevor der 33-Jährige seine neue Aufgabe übernimmt. Wilke wird Co-Trainer bei der U15 des FC Augsburg, die in der Regionalliga spielt.

Manuel Wiedemann (rechts) will den 1. FC Sonthofen noch in der Bayernliga halten, bevor er in Kempten das Kommando übernimmt. – Foto: Dieter Latzel