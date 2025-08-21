Wilke trotz Pokalausscheiden: "Könnte nicht stolzer sein"

Nach dem frühen Führungstreffer von Ayman Aourir in der 11. Spielminute schien sich RW Oberhausen im Hexenkessel des SV Budberg lange Zeit schwer zu tun. Erst im Verlauf der zweiten Hälfte schwanden den Hausherren zunehmend die Kräfte, der haushohe Favorit behauptetet sich insgesamt verdient, wobei der 3:0-Sieg vielleicht auch ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Aus Sicht der Kleeblätter ist damit nicht mehr als eine Pflichtaufgabe im Pokal bewältigt, während einmal mehr offenbart wird, welches Potenzial im Umfeld der Budberger schlummert.

"Das war mehr als Landesliga, aber ich will jetzt auch keinen Druck aufbauen", sagte Budbergs Teammanager Henrik Lerch nach der Partie – natürlich mit einem großen Augenzwinkern. Doch wer sich an diesem Mittwochabend im Scania Sportpark wiederfand, durfte sich schon wundern, was ein Sechstligist so auf die Beine stellen kann.

Die Kulisse von über 2000 Zuschauern wird RWO selbst auf einigen Auswärtsfahrten in der Regionalliga so nicht geboten bekommen. Dass ein lautstarker Teil davon den SVB bei jeder gelungenen Aktion nach vorne peitschte, bot die idealen Gegebenheiten für einen klassischen Pokalfight. Der kleine Kunstrasen machte die Aufgabe sogar noch unangenehmer: "Wir wussten, was auf uns zukommt: Dass wir das Spiel annehmen müssen, die äußeren Umstände und die Unterstützung gegen uns", schilderte Oberhausen Trainer Sebastian Gunkel. "Es war keine leichte Aufgabe auf diesem Platz, auch wenn grundsätzlich zwei Klassen dazwischen stehen. Die Räume waren schon sehr eng. Da musst du Lösungen finden, das ist uns nicht immer geglückt. Ich glaube aber, dass wir eine gute Kontrolle hatten und letztendlich verdient gewonnen haben."

Nach anfangs drei Niederlagen aus den vier Ligaspielen ist es für Oberhausen ein minimales Erfolgserlebnis, bevor auch im üblichen Tagesgeschäft das Ruder herumgerissen werden soll.

Wilke: "Könnte nicht stolzer sein"

Trotz Ausscheidens in Runde eins herrschte aus Sicht der Budberger wiederum überschwängliche Euphorie: "Ich könnte nicht stolzer sein, Trainer dieser Mannschaft zu sein. Die Jungs haben sich nicht nur gut verkauft, sondern über weite Strecken auch extrem gut dagegengehalten", schwärmte SVB-Trainer Tim Wilke. Auch er sah in RWO letztlich einen verdienten Sieger, wollte sich im Anschluss daraufhin aber besonders beim leidenschaftlichen Support der Budberger Zuschauer bedanken. Während des Spiels wurde auch der Name Wilkes skandiert und ein Banner ausgefahren, wo er als "Trainer mit Herz" und "Mensch mit Charakter" beschrieben wurde: "Was da an Emotionen ausgeschüttet wurde, in Richtung der Mannschaft, in Richtung des Trainerteams. Ich kann mich nur vor jedem auf der Tribüne war verneigen, der uns unterstützt hat."