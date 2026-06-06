Wilke: „Natürlich spürt man das Kribbeln“ Beim SV Budberg herrscht vor dem finalen Saisonspiel in der Landesliga am Sonntag Vorfreude, Anspannung und Aufstiegshoffnung. Wie Trainer Tim Wilke die Nervosität von seiner Mannschaft fernhält und wie Gegner Viktoria Goch für zusätzliche Brisanz sorgt. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Wilke hat den Aufstieg im Blick – Foto: Markus Becker

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein. Wenn der SV Budberg am Sonntag Viktoria Goch (15 Uhr) empfängt, geht es für die Mannschaft von Trainer Tim Wilke um nicht weniger als den ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Allerdings ist der Landesliga-Zweite auf einen Punktverlust des Spitzenreiters SV Scherpenberg angewiesen.

Scherpenberg erwartet PSV Wesel Die Moerser haben zeitgleich mit dem PSV Wesel zu Hause eine harte Nuss zu knacken. Die Gäste besitzen weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt. „Natürlich spürt man schon das Kribbeln“, sagt Wilke am Freitag. „Aber wir versuchen, das nicht zu groß werden zu lassen. Es kommt ein kompliziertes und anspruchsvolles Fußballspiel auf uns zu. Die Herausforderung besteht darin, die Vorfreude und die vielen Emotionen mit dem sportlichen Fokus in Einklang zu bringen.“ Einfach ist das nicht. Neben dem eigenen Meistertraum sorgen weitere Nebenschauplätze für Gesprächsstoff. Die dritte Mannschaft kann zuvor auf eigener Anlage den Sprung in die A-Liga schaffen, die Reserve steht schon mit einem Bein in der Bezirksliga, dazu sind Verabschiedungen geplant. „Es prasselt momentan unglaublich viel Positives auf den Verein ein. Darauf freuen sich alle Budberger wahnsinnig“, so Wilke, der gleichzeitig zur vollen Konzentration mahnt. „Wir können uns noch so sehr freuen und aufgeregt sein. Wenn wir unser Spiel nicht gewinnen, gehen unsere Chancen gegen Null. Ich muss niemanden mehr überzeugen.“

Dabei warnt der 51-Jährige eindringlich vor dem letzten Gegner, der im Vergleich zum Hinspiel deutlich stabiler geworden sei. Die Viktoria befindet sich in guter Verfassung und spielt als Aufsteiger mit Rang acht unter dem ehemaligen MSV-Kapitän Kevin Wolze eine erfolgreiche Saison. Goch will Aufstieg verhindern Für zusätzliche Brisanz sorgt ein TikTok-Beitrag einer privaten Gocher Fanseite. Darin werden die Anhänger dazu aufgerufen, den möglichen Aufstieg des „Erzrivalen“ SV Budberg zu verhindern. Wilke nahm die Stichelei mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. „Für die Beteiligten auf dem Platz spielt das keine Rolle. Ich glaube ohnehin nicht, dass Goch noch einmal Teil einer Aufstiegsparty sein möchte.“ Denn schon 2023 mussten die Gocher in der Bezirksliga miterleben, wie die Budberger vor ihren Augen feierten. Nun wollen sie selbst zum Partycrasher werden.