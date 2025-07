Wilke Buschmann kehrt zum Kreisligisten TuS Celle FC zurück

Der TuS Celle FC hat mit Wilke Buschmann einen alten Bekannten zurück an den Vereinsstandort geholt. Der Mittelfeldakteur, der bereits in der Jugend für den Verein aktiv war, hat sich erneut dem Kreisligisten angeschlossen.

Buschmann bringt Erfahrung aus verschiedenen Stationen mit. In den vergangenen Jahren lief er unter anderem für Sparta Göttingen, den Heeßeler SV sowie für den Ligakonkurrenten SV Dicle Celle auf. Nun will er mithelfen, dem TuS sportlich neuen Auftrieb zu geben. „Wilke ist kein Unbekannter beim TuS Celle, schließlich hat er bereits in seiner Jugend jahrelang das Trikot unseres Vereins getragen und kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück“, teilte der Verein auf Instagram mit.

