Wilhelmshavener SC Frisia verpflichtet Charis Karasani Nächster Youngstar beim WSC von FD · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der Wilhelmshavener SC Frisia treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und hat mit Charis Karasani einen weiteren jungen Spieler aus der Region verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfL Oldenburg II in den Sportpark und soll dort künftig das Mittelfeld verstärken.

Karasani ist vor allem im defensiven Mittelfeld zuhause, kam in der Vergangenheit jedoch auch als Innenverteidiger zum Einsatz. Mit seiner Verpflichtung setzt der WSC Frisia den eingeschlagenen Weg fort, verstärkt auf entwicklungsfähige Talente aus der Region zu bauen. Der Neuzugang begründete seinen Wechsel unter anderem mit dem sportlichen Konzept des Vereins und dem Vertrauen in Trainer Henning Röbke. „Ich bin zum WSC Frisia gewechselt, weil ich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl hatte und mich das neue sportliche Konzept überzeugt“, erklärte Karasani. Zudem sei ihm wichtig gewesen, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und sich weiterentwickeln zu können.

Auch Trainer Röbke sieht großes Potenzial im 19-Jährigen. „Wir wollen auf talentierte Spieler aus der Region setzen – und dazu gehört Charis ohne jeden Zweifel“, sagte der Coach. Besonders hob er die technischen Fähigkeiten des Neuzugangs hervor und betonte, dass Karasani mit seiner Spielweise für besondere Momente sorgen könne. Sportlich spielt der Wilhelmshavener SC Frisia bislang eine starke Saison in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2. Mit 50 Punkten aus 27 Spielen rangiert die Mannschaft aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und gehört damit zu den stärkeren Teams der Liga. Der Verein verfolgt zugleich eine langfristige Ausrichtung, bei der junge Spieler schrittweise an höhere Aufgaben herangeführt werden sollen.