Wilhelmshavener SC Frisia unterliegt im ersten Test dem VfL Oldenburg

– Foto: Christoph Kulhoff

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den VfL Oldenburg verloren. Dabei startete das Team zunächst ordentlich in die Partie, musste jedoch aufgrund fehlender Abstimmung und mehrerer Unachtsamkeiten Gegentore hinnehmen. Zur Pause lag Oldenburg folgerichtig in Führung.

Nach dem Seitenwechsel kam Frisia durch den Anschlusstreffer von Elias Geisler noch einmal heran und war in dieser Phase besser im Spiel. Dennoch kassierte der Bezirksligist im weiteren Verlauf erneut Gegentreffer und konnte das Spiel nicht mehr drehen.

Trotz der Niederlage fiel das Fazit intern sachlich aus: Es war ein solider erster Test mit klaren Erkenntnissen für die weitere Trainingsarbeit.