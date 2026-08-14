Wilhelmshaven will nachlegen Der SV Wilhelmshaven empfängt am zweiten Oberliga-Spieltag den TuS Bersenbrück von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SV Wilhelmshaven hat seinen Saisonauftakt beim SV Meppen II mit 2:0 gewonnen und steht damit auf Rang drei. Der TuS Bersenbrück kam gegen den BSV Rehden zu einem torlosen Unentschieden und ist Tabellenzehnter. Im Jadestadion geht es für beide Mannschaften um die nächsten Punkte.

Der SV Wilhelmshaven hat zum Start der neuen Oberliga-Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim SV Meppen II setzte sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit 2:0 durch und steht nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Lediglich die Tordifferenz trennt die Wilhelmshavener von den beiden vor ihnen platzierten Mannschaften SC Spelle-Venhaus und Heeslinger SC. Entsprechend selbstbewusst geht der Aufsteiger nicht in die Partie, sondern mit einem klaren Anspruch. „Wir erwarten mit der nötigen Demut zum TUS Bersenbrück ein starkes strukturelles Spiel unserer Mannschaft, welches wir im hoffentlich gut besuchten Jadestadion in freudiger Stimmung erleben werden, das heißt wir sind auf Sieg für uns ausgerichtet“, sagt Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger.