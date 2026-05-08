Wilhelmshaven vor Auswärtstest in Lüneburg

Der SV Wilhelmshaven reist als Tabellenfünfter mit 47 Punkten aus 27 Spielen nach Lüneburg. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und gehört aktuell zu den formstärkeren Teams der Liga.

Am 29. Spieltag der Oberliga Niedersachsen gastiert der SV Wilhelmshaven beim Lüneburger SK Hansa. Die Partie besitzt vor allem für die Gäste Bedeutung im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Die Wilhelmshavener gehen mit einem überzeugenden Auftritt in die Partie. Beim 2:0 gegen den SC Spelle-Venhaus zeigte die Mannschaft eine disziplinierte Leistung und nutzte ihre Chancen konsequent.

Der Lüneburger SK Hansa belegt mit 41 Punkten Rang neun und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zwischen beiden Mannschaften beträgt sechs Punkte, weshalb die Gastgeber mit einem Heimsieg wieder näher an Wilhelmshaven heranrücken könnten.

Besonders defensiv präsentierte sich der SVW stabil und bestätigte damit die positive Entwicklung der vergangenen Wochen. Mit nun 44 erzielten Treffern und nur 33 Gegentoren gehört Wilhelmshaven inzwischen auch statistisch zu den ausgeglicheneren Mannschaften im oberen Tabellenbereich.

Auch der Lüneburger SK Hansa konnte zuletzt Selbstvertrauen sammeln. Der 3:1-Erfolg beim SV Holthausen Biene sorgte dafür, dass die Mannschaft ihre Position im Tabellenmittelfeld festigte.

Der Aufsteiger hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten stabilisiert und spielt insgesamt eine solide Saison. Besonders die Offensive zeigte sich zuletzt verbessert.

Hinspiel mit spätem Ausgleich

Das erste Aufeinandertreffen der Saison endete mit einem späten Punktgewinn für Lüneburg. Wilhelmshaven führte nach einem frühen Treffer von Boungou lange mit 1:0, ehe Pinto Coelho Junior in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Zusätzlich schwächte sich der SVW damals selbst: Yanni Regäsel sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte.

Die Favoritenrolle liegt leicht bei Wilhelmshaven, auch aufgrund der aktuellen Form und der besseren Tabellenposition. Gleichzeitig hat das Hinspiel gezeigt, dass Lüneburg auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte konkurrenzfähig auftreten kann.

Für den SV Wilhelmshaven bietet sich die Möglichkeit, Rang fünf weiter zu festigen und den Druck auf die Teams davor aufrechtzuerhalten. Lüneburg hingegen kann mit einem Heimsieg den Abstand verkürzen und seine starke Saison weiter bestätigen.