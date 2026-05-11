Wilhelmshaven verspielt Führung in Unterzahl LSK Hansa dreht Partie gegen den SVW – frühe Gelb-Rote Karte prägt das Spiel von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Wilhelmshaven muss im Auswärtsspiel beim Lüneburger SK Hansa eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Trotz Führung gerät die Mannschaft nach einer frühen Gelb-Roten Karte zunehmend unter Druck und verliert den Anschluss an die oberen Plätze.

Der SV Wilhelmshaven hat am 29. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen Rückschlag im Kampf um die oberen Tabellenplätze hinnehmen müssen. Beim Lüneburger SK Hansa verlor die Mannschaft mit 1:2 und bleibt damit bei 47 Punkten auf Rang fünf. Die Gastgeber aus Lüneburg rücken durch den Heimsieg bis auf drei Punkte an Wilhelmshaven heran und verbessern sich auf 44 Zähler. Die Partie wurde früh durch einen Platzverweis beeinflusst. Bereits in der 26. Minute sah Pufong vom SV Wilhelmshaven die Gelb-Rote Karte, wodurch die Gäste den Großteil der Begegnung in Unterzahl bestreiten mussten.

Trotzdem gelang Wilhelmshaven zunächst die Führung. In der 31. Minute verwandelte Motango einen Foulelfmeter souverän zum 1:0 und brachte den Tabellenfünften in Front. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Noch vor der Pause gelang dem Lüneburger SK Hansa der Ausgleich: Tappe traf in der 41. Minute zum 1:1 und stellte den Spielverlauf angesichts der numerischen Überlegenheit wieder her.