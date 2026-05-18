Wilhelmshaven unterliegt Meister Atlas knapp

Während Atlas die Saison mit 66 Punkten souverän auf Platz eins abschließt, beendet Wilhelmshaven die Spielzeit mit 48 Zählern auf Rang fünf und damit in der oberen Tabellenhälfte.

Der SV Wilhelmshaven hat den letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einer knappen Heimniederlage beendet. Gegen den bereits zuvor als Meister feststehenden SV Atlas Delmenhorst verlor die Mannschaft mit 0:1.

Die Gäste aus Delmenhorst traten im Jadestadion mit der Sicherheit des bereits feststehenden Titelgewinns auf und kontrollierten über weite Strecken das Spielgeschehen. Wilhelmshaven hielt defensiv kompakt dagegen und versuchte, eigene Umschaltmomente zu nutzen.

Den entscheidenden Treffer erzielte Siech in der 35. Minute. Nach dem Rückstand bemühte sich der SVW um eine Reaktion, fand gegen die stabile Defensive des Spitzenreiters jedoch nur selten klare Torchancen.

Auch nach der Pause blieb die Partie umkämpft, ohne dass sich am Ergebnis noch etwas änderte. Atlas verteidigte die Führung konzentriert bis zum Schlusspfiff.

Wilhelmshaven beendet Saison im oberen Tabellenbereich

Trotz der Niederlage zieht der SV Wilhelmshaven eine insgesamt stabile Saisonbilanz. Mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen behauptete sich die Mannschaft bis zum Ende im oberen Drittel der Liga.

Der SV Atlas Delmenhorst bestätigte unterdessen noch einmal seine konstante Saisonleistung. Mit 20 Siegen aus 30 Spielen und lediglich vier Niederlagen beendet der Meister die Spielzeit an der Spitze der Oberliga Niedersachsen.

Vor Spielbeginn standen zudem zwei emotionale Abschiede im Mittelpunkt. Tim Rister und Marlon Kuhlmann wurden im Jadestadion offiziell verabschiedet und für ihren Einsatz im Trikot des SV Wilhelmshaven geehrt.

Beide Spieler erhielten unter dem Applaus der Zuschauer ihre Trikots als Erinnerung an ihre Zeit beim Verein. Damit erhielt der Saisonabschluss neben dem sportlichen Rahmen auch einen persönlichen Charakter.