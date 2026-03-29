Wilhelmshaven unterliegt erneut dem Spitzenklub

Die Tabellenkonstellation vor der Partie spiegelte sich auch im Spielverlauf wider. Heeslingen war als Tabellenzweiter mit 41 Punkten angereist und konnte mit dem Auswärtssieg auf 44 Zähler erhöhen. Damit bleibt das Team punktgleich mit Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst im Titelrennen.

Der SV Wilhelmshaven hat am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine knappe Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den Heeslinger SC unterlag die Mannschaft mit 0:1, hielt die Partie jedoch lange offen und präsentierte sich im Vergleich zum deutlichen 0:5 im Nachholspiel deutlich stabiler.

Der SV Wilhelmshaven verbleibt nach nun 21 Spielen bei 32 Punkten und rangiert weiterhin im Mittelfeld der Tabelle auf Platz acht.

In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung fiel das entscheidende Tor nach der Pause. In der 57. Minute verwandelte Becker einen Foulelfmeter zur Führung für die Gäste. Es blieb der einzige Treffer des Tages.

Wilhelmshaven hielt defensiv diszipliniert dagegen und ließ deutlich weniger Chancen zu als im vorangegangenen Aufeinandertreffen. Offensiv gelang es jedoch nicht, die wenigen Möglichkeiten konsequent zu nutzen.

Deutliche Steigerung trotz Niederlage

Im Vergleich zur klaren Niederlage im Nachholspiel zeigte sich der SVW deutlich verbessert. Die Mannschaft agierte kompakter, arbeitete geschlossen gegen den Ball und hielt das Spiel bis in die Schlussphase offen.

Der Heeslinger SC bestätigte dennoch seine Qualität und brachte die knappe Führung souverän über die Zeit.

Während Heeslingen seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert und weiterhin zur Spitzengruppe der Liga gehört, bleibt Wilhelmshaven im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand nach oben ist gewachsen, gleichzeitig besteht nach unten weiterhin ein komfortables Polster.