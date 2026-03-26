Wilhelmshaven sucht Antwort auf Heeslinger Machtdemonstration Oberligist empfängt den Tabellenzweiten – klare Rollenverteilung nach jüngstem 0:5 im Nachholspiel von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Nur wenige Tage nach der deutlichen Niederlage in Heeslingen trifft der SV Wilhelmshaven erneut auf den Spitzenklub. Die Ausgangslage ist klar, doch die jüngsten Ergebnisse beider Teams sorgen für zusätzliche Spannung.

Der Spielplan der Oberliga Niedersachsen hält für den SV Wilhelmshaven eine ungewöhnliche Konstellation bereit. Am 24. Spieltag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Heeslinger SC – nur kurze Zeit nach dem Nachholspiel, das Wilhelmshaven deutlich mit 0:5 verlor. Die Rollen vor der Partie sind eindeutig verteilt. Der Heeslinger SC reist als Tabellenzweiter mit 41 Punkten aus 21 Spielen an und liegt punktgleich mit Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst an der Spitze des Klassements.

Der SV Wilhelmshaven rangiert mit 32 Punkten aus 20 Partien auf Platz acht und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zur Spitzengruppe ist bereits deutlich, dennoch bietet die Partie die Möglichkeit, ein Zeichen gegen eines der dominierenden Teams der Liga zu setzen. Deutliche Erinnerung an das Hinspiel Die jüngste Begegnung beider Mannschaften ist noch präsent. Mitte März setzte sich Heeslingen im Nachholspiel klar mit 5:0 durch und offenbarte dabei die Unterschiede in Effizienz und Durchschlagskraft. Köhnken traf doppelt, hinzu kamen Treffer von Schallschmidt, Martens und Stüve.