Wilhelmshaven erfüllt die Pflichtaufgabe
2:0 gegen Schlusslicht Holthausen Biene – SVW rückt in der Oberliga Niedersachsen in der Tabelle vor
Der SV Wilhelmshaven gewinnt am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit 2:0 gegen den Tabellenletzten SV Holthausen Biene. In einer kontrollierten Partie sorgen Cao und Neuzugang Mina für die Treffer eines Favoritensieges.
Der SV Wilhelmshaven hat seine Favoritenrolle am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen erfüllt. Gegen den SV Holthausen Biene setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang vier. Die Gäste bleiben nach der Niederlage weiterhin abgeschlagen am Tabellenende.
Unterschiedliche Ausgangslagen
Vor dem Spiel lagen zwischen beiden Teams bereits deutliche Unterschiede. Wilhelmshaven war mit 29 Punkten aus 16 Spielen als Tabellensechster in die Partie gegangen, während Aufsteiger Holthausen Biene mit lediglich fünf Punkten aus 16 Begegnungen den letzten Platz belegte.
Mit dem Erfolg baut der SVW seine Bilanz auf 32 Punkte aus 17 Spielen aus und schiebt sich in der Tabelle auf Rang vier vor. Holthausen Biene bleibt nach 17 Partien bei fünf Zählern und weist weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf.
Cao bringt Wilhelmshaven in Führung
Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und nutzten ihre spielerische Überlegenheit nach gut zwanzig Minuten. In der 22. Minute erzielte Cao den Führungstreffer und stellte damit früh die Weichen für den erwarteten Heimsieg.
Erst kurz vor dem Abpfiff fiel die endgültige Entscheidung. Neuzugang Leonid Mina traf in der 89. Minute zum 2:0 und besiegelte damit den Heimsieg.
Favorit setzt sich erwartungsgemäß durch
Unter dem Strich bestätigte der SV Wilhelmshaven seine Rolle als klarer Favorit. Vor rund 350 Zuschauern kontrollierte die Mannschaft die Partie weitgehend und ließ gegen den Tabellenletzten nur wenig zu.
Während Wilhelmshaven mit nun 32 Punkten den Anschluss an die oberen Tabellenplätze hält, bleibt die Lage für Holthausen Biene im Tabellenkeller unverändert angespannt.