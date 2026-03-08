Wilhelmshaven erfüllt die Pflichtaufgabe

Der SV Wilhelmshaven hat seine Favoritenrolle am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen erfüllt. Gegen den SV Holthausen Biene setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang vier. Die Gäste bleiben nach der Niederlage weiterhin abgeschlagen am Tabellenende. Unterschiedliche Ausgangslagen Vor dem Spiel lagen zwischen beiden Teams bereits deutliche Unterschiede. Wilhelmshaven war mit 29 Punkten aus 16 Spielen als Tabellensechster in die Partie gegangen, während Aufsteiger Holthausen Biene mit lediglich fünf Punkten aus 16 Begegnungen den letzten Platz belegte.

Mit dem Erfolg baut der SVW seine Bilanz auf 32 Punkte aus 17 Spielen aus und schiebt sich in der Tabelle auf Rang vier vor. Holthausen Biene bleibt nach 17 Partien bei fünf Zählern und weist weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf. Cao bringt Wilhelmshaven in Führung Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und nutzten ihre spielerische Überlegenheit nach gut zwanzig Minuten. In der 22. Minute erzielte Cao den Führungstreffer und stellte damit früh die Weichen für den erwarteten Heimsieg.