Wilhelm Schultze: Erst Tor gemacht, dann zum Bürgermeister gewählt

Hofheim. Seine Mitspieler beim 1.FC Lorsbach II wussten es schon vorher: "Bürgermeister, Bürgermeister", riefen sie über den Kunstrasenplatz im Hofheimer Stadtteil, als Wilhelm Schultze für seinen FC das vorentscheidende 4:2 im D-Liga-Spiel gegen die Spvgg. Hochheim III erzielte. Zuvor mit der Nummer 10 eingewechselt, versenkte Schultze einen Elfmeter sicher links oben im Eck. Dass Schultze den vergangenen Sonntag später als "schönsten Tag meines Lebens" bezeichnen sollte, lag jedoch nicht nur an diesem sportlichen Erfolgserlebnis. Denn Schultze, der als Lokalpolitiker die Partei "Bürger für Hofheim" vertritt, setzte sich in der Hofheimer Bürgermeister-Stichwahl mit 58,5% der Stimmen gegen Amtsinhaber Christian Vogt (CDU) durch und wird somit ab kommenden September politisches Oberhaupt seiner Heimatstadt. Wir haben mit Wilhelm Schultze über seinen besonderen Tag, Kreisliga-Fußball und Politik gesprochen.

Dieses Interview wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Willi, erstmal Glückwunsch zur Wahl zum neuen Bürgermeister in Hofheim! In welchem Moment war die Anspannung größer: Am Elfmeterpunkt oder bei deiner Wahlparty, kurz bevor die erste Hochrechnung der Stichwahl eingeblendet wurde?