Wilhelm: ,,Feeling" erinnert an Aufstiegszeiten Der TSV Gau-Oderheim spielt eine starke Verbandsliga-Saison +++ Sportlicher Leiter Benny Wilhelm zieht Bilanz

Gau-Odernheim. Rang vier, drei Punkte hinter dem Zweiten, der am Saisonende an den Aufstiegsspielen teilnimmt – der TSV Gau-Odernheim ist die Überraschungsmannschaft der bisherigen Verbandsliga-Saison. Der sportliche Leiter Benny Wilhelm spricht über...

… sein Zwischenfazit: „Mit den meisten Mannschaften stehen wir relativ gut in der Tabelle, wobei die Arbeit mit der Jugend ja nicht nur danach beurteilt werden sollte. Bei der Zweiten und der U16, die noch weiter unten stehen, ist ein positiver Trend zu erkennen.“

… die Konstellation an der Verbandsliga-Spitze: „Unser Trainer Christoph Hartmüller hat es ja gesagt – wenn wir die Relegation schaffen, schaffen wir sie. Aber es gibt sicherlich Mannschaften, die erfahrener und von den Namen her besser besetzt sind. Es ist schön, dass die Jungs ihre 19 Liga- und vier Pokalspiele so gut abreißen konnten, dass der Verein immer wieder so positiv in der Zeitung stand.“

… die Erfolgsfaktoren: „Der Teamgeist war schon in der Vorbereitung ein anderer als vorige Saison. Natürlich ist es jetzt wieder einfacher, etwas miteinander zu unternehmen. Die Arbeit einzelner Spieler für Teamgefüge und Stimmung ist wichtig. Der Verein versucht, die Spieler so gut zu umsorgen, wie es mit unseren Mitteln möglich ist. Wenn Erste und Zweite gewinnen, gibt es Pizza. Die Spieler haben einen Kühlschrank in der Kabine und organisieren selbst, dass Getränke da sind und bezahlt werden. So wachsen sie in die Verantwortung hinein, selbst etwas zu organisieren – wie auch die Weihnachtsfeier, genauso wie Zweite und U19. Die Spieler wissen selbst am besten, was sie wollen.“

… den Gewinner der Saison: „Ich kann keinen hervorheben. Nur die im Rampenlicht zu nennen, wäre nicht richtig. Alle Spieler haben Leistung gebracht. Jetzt am Sonntag hat beispielsweise Ousmanne Diallo sein erstes richtig gutes Spiel gemacht. Lukas Oberle bringt sich bei Warmmachen und Einzeltraining ein, die Verletzten kämpfen sich ran, die Führungsspieler führen – es ist ein großes Ganzes, an dem alle ihren Anteil haben. Früher hat uns ausgezeichnet, dass man nicht nur sein Ding macht, sondern darüber hinaus geht. Daniel Diel arbeitet im Vorstand mit, Jakob Friedrich oder Lukas Knell sind immer da, wenn sie gebraucht werden, Fabio Moreno ist auch verletzt bei jedem Spiel, Luca Gerhardt unterstützt die U16, so lange er noch nicht wieder fit ist – das Feeling aus der Zeit, in der wir von der Bezirks- in die Verbandsliga durchmarschiert sind, ist wieder da.“