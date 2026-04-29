Wildsteig/Rottenbuch will gegen Waldram den Klassenerhalt sichern

Paul Schlott zwischen Martin Zeller und Kilian Mauer – Foto: Oliver Rabuser

Die Lage ist unverändert ernst bei den Kickern des FC Wildsteig/Rottenbuch. „Wir brauchen noch ein paar Punkte“, schwört Trainer Hubert Jungmann seine Mannschaft auf das Nachholspiel am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr, Sportplatz Wildsteig) gegen die DJK Waldram ein. Bisher hat der Fußballclub erst 28 Zähler abgestaubt, was noch nicht genug ist, um auf den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 anzustoßen. Zwar behauptet sich das Team auf einem stabilen siebten Platz, doch der Relegationsrang ist nur acht Punkte entfernt. Bei einem Sieg über die Deutsche Jugendkraft wären die Wildsteiger aller Sorgen ledig. „Das dürfte es dann eigentlich sein“, ist der Coach überzeugt. Fünf Spieltage vor Schluss sind elf Punkte Vorsprung eigentlich nicht mehr zu verspielen.

Im Erfolgsfall würden die Kicker aus dem Ammertal mit der DJK gleichziehen. „Die haben sehr gut in der Hinrunde gespielt“, erinnert sich Jungmann. Damals musste sich seine Elf in Waldram mit 0:1 geschlagen geben. Doch das Niveau hat der aktuelle Tabellensechste nicht halten können. Die vergangenen vier Spiele gingen alle verloren. „Sie haben momentan einen Durchhänger“, stellt der Coach fest. Was genau los ist, weiß er nicht zu sagen. Aber irgendwie fehlt dem Team momentan im Angriff die Durchschlagskraft. Auch gegen Burggen/Bernbeuren fiel der Mannschaft zuletzt nicht viel ein und sie musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Was auch daran liegen kann, dass sich die Standardvarianten der DJK in der Liga mittlerweile herumgesprochen haben, durch die sie zahlreiche Tore erzielte.