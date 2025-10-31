Wildsteig/Rottenbuch will Auswärtsflaute bei Aying beenden

Wohin geht die Reise des FC Wildsteig/Rottenbuch im kommenden Frühjahr? Darüber könnten schon die nächsten Wochen entscheiden. „Wir haben drei wegweisende Spiele vor uns“, sagt FC-Coach Hubert Jungmann. Sein Team trifft dreimal auf Gegner, die in der Tabelle hinter Wildsteig/Rottenbuch liegen.

Sollten es deutlich weniger werden, muss sich der FC im sogenannten Niemandsland der Kreisliga 1 zurechtfinden oder gar auf die Abstiegszone schauen. „Das macht schon einen Unterschied bei der Motivation in der Rückrunde“, würde Jungmann die erfreulichere Variante mit dem Blick nach oben bevorzugen.

Am Sonntag (15 Uhr) steht das Auswärtsspiel mit der weitesten Fahrt der Saison an – es geht zur zehntplatzierten SG Aying/Helfendorf. Dann geht es – wegen eines Nachholspiels – zweimal gegen den Drittletzten, den TSV Murnau II. „Mit sieben Punkten aus diesen drei Partien können wir im neuen Jahr an den dritten Platz anklopfen“, lautet die Rechnung von Jungmann.

Der FC-Coach wunderte sich etwas, dass die SG, gegen die es im Hinspiel ein 1:1-Unentschieden gab, nach inzwischen neun sieglosen Partien im Tabellenkeller dümpelt. Diese Serie darf sich gegen Wildsteig/Rottenbuch gerne verlängern. „Dazu müssen wir auswärts auch endlich ein Tor schießen“, meint Jungmann, dessen Team bei vier Partien in der Fremde noch nicht getroffen hat (0:6 Tore). Bis auf den angeschlagenen Sepp Noder, dessen Einsatz fraglich ist, steht der komplette Kader zur Verfügung.

Drei Niederlagen in Serie ohne eigenen Torerfolg haben am Selbstvertrauen des TSV Burggen/Bernbeuren spürbar genagt, ehe gegen die SG Aying/Helfendorf in der vergangenen Woche endlich wieder ein Erfolgserlebnis gelang. „Der Sieg hat uns natürlich sehr gutgetan. Einmal fürs Gemüt, aber auch in Hinsicht auf die Tabelle, weil wir am Nichtabstiegsplatz drangeblieben sind“, fiel Interimscoach Patrick Landes nach dem 3:1 auf heimischem Rasen ein Stein vom Herzen.

Auf die Burggener und Bernbeurener warten jetzt vor der Winterpause zwei weitere Heimaufgaben. Und die haben es in sich. Am Sonntag (14.15 Uhr) kommt der Tabellenzweite, der Lenggrieser SC, und die Woche darauf reist der benachbarte TSV Altenstadt an. „Lenggries ist natürlich klarer Favorit“, sagt Landes und blickt dabei auch zurück zum Hinspiel, das mit 0:3 verloren ging. Der Gast aus dem Isarwinkel „hat eine sehr fitte, spielsichere und abschlussstarke Mannschaft, die zurecht vorne mitmischt“, sagt Landes.

Beim TSV fehlen nach wie vor einige Spieler. „Wir hoffen aber auf den einen oder anderen Rückkehrer, der der Mannschaft zumindest in einem Kurzeinsatz helfen kann“, erklärt Landes, der seiner Truppe eingeschärft hat, vor allem hinten gut zu stehen. „Vielleicht schaffen wir es so den Tabellenzweiten etwas zu ärgern, denn im Endeffekt können wir in dem Spiel nur gewinnen“, sagt Trainer Landes.

Mit dem SV Münsing bekommt der TSV Peißenberg zum Beginn der Rückserie einen Hochkaräter serviert. Klein beigeben möchte der TSV freilich nicht, Erst recht nicht nach dem überraschenden 1:0-Erfolg bei der DJK Waldram am vergangenen Wochenende. Es war tatsächlich der erste Auswärtserfolg der Peißenberger in der laufenden Saison. „Wir haben uns etwas erarbeitet“, blickt Fritz Stögbauer auf eine zwar schleppende, gleichwohl kontinuierliche Entwicklung im Team. „Kleine Schritte waren das Ziel für diese Saison“, erläutert der Coach.

Dass die Münsinger nicht ganz an die tolle vergangene Spielzeit anknüpfen können, ist für Stögbauer indes ohne Bedeutung. „Das ist keine schlechte Mannschaft“ urteilt er über die Equipe des Kollegen Martin Grelics. Passiert halt mal, dass man nach toller Vorbereitung und einigen Pokaltriumphen nicht gleich mit Vollgas durch die Liga pflügt. Ein weiterer Achtungserfolg wäre den Peißenbergern gerade recht. Vor der Winterpause auf einen Nichtabstiegsplatz zu rücken, wäre für den Weihnachtsfrieden eine feine Sache. Unterstützt wird das Unterfangen durch einen kompletten Kader. Nach Wochen der Improvisation hat der TSV endlich mal alle Leute an Bord.