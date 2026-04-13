Und wieder steht ein Gegner im Weg: In dieser Szene versucht FC-Akteur Tobias Trainer(in Rot) vergeblich, zum Torerfolg zu kommen. – Foto: Holger Wieland

Die erste Chance des Spiels hatte der FC. Nach einem Konter landete der Ball bei Fabian Maier, sein Schuss verfehlte aber das Tor (3.). Besser machte es Münsing. Ein langer Ball kam zu Johannes Gebel durch, dessen Hereingabe verwertete Sebastian Schönacher aus zehn Metern zur Führung (10.). Beim 2:0 lupfte Ferdinand Seitz den Ball aus 20 Metern über FC-Keeper Johannes Greinwald. Von der Unterkante der Latte sprang der Ball ins Tor (30.). Abgesehen vom Ergebnis war die Partie bis dahin ausgeglichen verlaufen.

Wildsteig/Rottenbuch – Der FC Wildsteig /Rottenbuch kommt nach der Winterpause einfach nicht in Schwung. Das 2:4 (0:2) im Heimspiel gegen den SV Münsing war bereits die dritte Niederlage in Folge. Immer wenn die Gastgeber am Drücker waren, schlugen Münsings Angreifer gnadenlos effektiv zu. „Wir stecken aktuell wieder in einer Phase, wo uns nichts leicht von der Hand geht. Der Gegner schießt gefühlt viermal aufs Tor und jeder Treffer ist drin“, musste FC-Spielertrainer Martin Hennebach konstatieren. Trainerkollege Hubert Jungmann ergänzte: „Es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele. Wir sind nie schlechter als unsere Gegner, aber unsere eigenen Treffer müssen wir hart erarbeiten und dem Gegner machen wir es zu leicht, Tore zu erzielen.“

Wildsteig/Rottenbuch war zu Beginn der zweiten Hälfte gut in der Partie

Wildsteig/Rottenbuch wollte die drohende Heimniederlage aber nicht einfach so akzeptieren. Der FC kam motiviert aus der Halbzeitpause. „Gerade die ersten 20 Minuten nach Wiederbeginn waren wir gut in der Partie“, lobte Jungmann. Einzig der Anschlusstreffer wollte nicht fallen. Entweder waren die Pässe zu ungenau oder im entscheidenden Moment waren die Münsinger Abwehrspieler zur Stelle. Erheblich konsequenter im Abschluss waren die Münsinger. Einen Konter von Hans Zachenbacher wehrte FC-Torhüter Greinwald noch stark ab, gegen den Kopfball des frei stehenden Maximilian Spilker nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war er aber chancenlos (73.).

Die Gastgeber steckten jedoch nicht auf und kamen durch Tobias Trainer nach Flanke von Fabian Maier auf 1:3 heran (83.). Als die Hausherren danach auf den Anschlusstreffer drängten, sorgte der eingewechselte Mile Blazevic mit dem 4:1 für die Entscheidung (87.). Der letzte Treffer war immerhin dem FC vergönnt: Torjäger Josef Noder vollendete nach Hereingabe von Maier zum 2:4. „Trotz der Rückschläge haben wir eine positive Moral gezeigt und weiter gekämpft“, resümierte Jungmann. „Kein Vorwurf an die Mannschaft. Wir haben alles gegeben, aber leider die Gegentreffer zu leicht zugelassen“, so Hennebach.