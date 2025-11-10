Wildsteig/Rottenbuch gelingt Heimsieg „mit Wille und Leidenschaft“

Wildsteig – Eine Besonderheit hält der Spielplan der Kreisliga 1 parat. Aufgrund einer Verlegung zu Saisonbeginn kommt es nun kurz vor der Winterpause innerhalb einer Woche zu zwei Duellen zwischen dem FC Wildsteig/Rottenbuch und dem TSV Murnau II. Die erste Begegnung, am gestrigen Sonntag, entschied der FC mit 3:0 zu seinen Gunsten. Das „Rückspiel“ findet am Samstag, 15. November, 18.30 Uhr, in Murnau statt.

„Heute haben wir einen hochverdienten Sieg eingefahren und mit Wille und Leidenschaft die Partie bestritten“, sagte FC-Trainer Hubert Jungmann. FC-Spielertrainer Martin Hennebach war ebenfalls zufrieden: „Über eine top-geschlossene Mannschaftleistung sind wir zum Erfolg gekommen und haben die Treffer wunderbar herausgespielt.“ Auf Seiten der Murnauer herrschte dagegen Tristesse: „Leider haben wir heute verdient verloren und gerade die erste Halbzeit hergegeben, in der wir immer einen Ticken zu langsam waren“, sagte TSV-Trainer Stephan Bierling.

Die erste Großchance hatte der TSV Murnau – den Schuss von Christoph Stelzl lenkte FC-Keeper Johannes Greinwald über die Latte (8.). Zunehmend wurde der FC Wildsteig/Rottenbuch spielbestimmend und erarbeitete sich ein Chancenplus heraus. Ein Kopfball von Kilian Maier landete am Pfosten, der Nachschuss endete an der Hand von Murnaus Lukas Kästele, was aber vom Schiedsrichter als nicht elfmeterwürdig gesehen wurde (18.).

Im Anschluss an einen Konter parierte Murnaus Torwart Constantin Humpa gegen Fabian Maier. Der nächste Angriff über links führte zum Torerfolg. Fabian Maier setzte sich stark durch und legte auf Tizian Henn ab, der zum 1:0 traf (37.). Wenig später fischte Humpa einen 20-Meter-Schuss von Fabian Kees aus dem Kreuzeck. Ein gutes Zuspiel von Henn nutzte Tobias Trainer zum verdienten 2:0.

Nach der Halbzeitpause wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Murnau versuchte über die Zweikämpfe besser ins Spiel zu finden. Nach einem Solo von Tobias Schweiger zögerte Tizian Henn etwas zu lange (60.). Mehr Erfolg hatte Fabian Kees, der nach Vorarbeit von Tobias Trainer aus acht Metern das 3:0 (62.) erzielte. Ein sehr sehenswerter, aber letztlich erfolgloser Fallrückzieher von Benedikt Multerer war der einzig nennenswerte Abschluss von Murnau in der zweiten Hälfte. „Die zweite Halbzeit war kein schönes Spiel mehr, aber wir haben alle sehr gut gegen den Ball gearbeitet und hinten nichts zugelassen“, so die FC-Trainer.