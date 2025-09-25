Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wildschweine wühlen Sportplatz um: TSV Steden/Hellingst muss pausieren
Zerstörter Sechzehner nach nächtlichem Besuch – Heimspiele vorerst nicht möglich
Über ein angrenzendes Maisfeld gelangten die Tiere auf die Anlage und hinterließen insbesondere im Sechzehnmeterraum tiefe Spuren. Die Folge: Der Platz ist derzeit nicht bespielbar.
Das Spiel der 1. Herren gegen den TSV Worphausen fiel in der 1. Kreisklasse dem Vorfall zum Opfer und wurde abgesagt. Der betroffene Bereich wurde inzwischen aufgefüllt, doch eine Rückkehr auf den Platz ist vorerst noch nicht möglich.