Wildschweine wühlen Sportplatz um: TSV Steden/Hellingst muss pausieren

Zerstörter Sechzehner nach nächtlichem Besuch – Heimspiele vorerst nicht möglich

Ungebetener Besuch sorgt beim TSV Steden/Hellingst für Ärger: Wildschweine haben den Platz stark beschädigt. Der Verein muss improvisieren und kann Heimspiele aktuell nicht wie geplant austragen.

Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Steden-Hellingst
TSV Steden-HellingstSteden-Hell.
TSV Worphausen
TSV WorphausenWorphausen
Abgesagt

Über ein angrenzendes Maisfeld gelangten die Tiere auf die Anlage und hinterließen insbesondere im Sechzehnmeterraum tiefe Spuren. Die Folge: Der Platz ist derzeit nicht bespielbar.

Das Spiel der 1. Herren gegen den TSV Worphausen fiel in der 1. Kreisklasse dem Vorfall zum Opfer und wurde abgesagt. Der betroffene Bereich wurde inzwischen aufgefüllt, doch eine Rückkehr auf den Platz ist vorerst noch nicht möglich.

