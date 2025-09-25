Wildschweine wühlen Sportplatz um: TSV Steden/Hellingst muss pausieren

Symbolbild – Foto: Jan Sigel

Ungebetener Besuch sorgt beim TSV Steden/Hellingst für Ärger: Wildschweine haben den Platz stark beschädigt. Der Verein muss improvisieren und kann Heimspiele aktuell nicht wie geplant austragen.

Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr TSV Steden-Hellingst Steden-Hell. TSV Worphausen Worphausen Abgesagt Über ein angrenzendes Maisfeld gelangten die Tiere auf die Anlage und hinterließen insbesondere im Sechzehnmeterraum tiefe Spuren. Die Folge: Der Platz ist derzeit nicht bespielbar.