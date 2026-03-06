Nach einer langen Winterpause kehrt in der Bezirksliga Weser-Ems 2 wieder der reguläre Spielbetrieb zurück. Zwar gab es am vergangenen Wochenende bereits zwei Nachholspiele, doch der 19. Spieltag markiert den ersten kompletten Spieltag des Jahres. An der Tabellenspitze hat sich der VfL Wildeshausen mit 46 Punkten aus 18 Spielen eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet und geht als klarer Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte. Dahinter lauern GVO Oldenburg (39 Punkte) und VfL Stenum (38 Punkte), die weiterhin Druck auf den Tabellenführer ausüben wollen.

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte benötigen. TSV Abbehausen bildet mit sechs Punkten aus 16 Spielen aktuell das Schlusslicht der Liga und steht bereits unter erheblichem Druck. VfL Oldenburg II liegt mit 21 Punkten auf Rang neun zwar deutlich besser, befindet sich jedoch ebenfalls nicht in sicherem Fahrwasser. Für Abbehausen ist das Heimspiel eine der Möglichkeiten, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder etwas zu verkürzen. Oldenburg hingegen möchte mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen.

Ein interessantes Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte steht in Wilhelmshaven an. Frisia rangiert mit 32 Punkten auf Platz fünf und hat sich bislang als eine der stabileren Mannschaften der Liga präsentiert. Der Heidmühler FC folgt mit 28 Punkten auf Rang sechs und bleibt ebenfalls in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Beide Teams könnten mit einem Sieg weiter nach oben schielen, weshalb eine intensive Begegnung zu erwarten ist. Für beide Seiten geht es darum, den Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißen zu lassen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Hude FC Hude FC Rastede FC Rastede 15:00 PUSH

Das Duell zwischen FC Hude und FC Rastede verspricht Spannung im unteren Mittelfeld der Tabelle. Hude steht mit 14 Punkten aus 15 Spielen auf Rang zwölf und benötigt dringend Zähler, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Rastede rangiert mit 19 Punkten auf Platz zehn und könnte mit einem Auswärtssieg den Vorsprung nach unten weiter ausbauen. Beide Teams wissen um die Bedeutung dieses direkten Duells. Gerade für Hude wäre ein Erfolg zum Rückrundenstart ein wichtiger psychologischer Impuls.

Für den TSV Großenkneten beginnt das Pflichtspieljahr mit einem Heimspiel gegen den TuS Obenstrohe. Die Gastgeber stehen mit 34 Punkten auf Rang vier und zählen weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe der Liga. Obenstrohe hingegen reist als Tabellenelfter mit 15 Punkten an und benötigt dringend Zähler, um Abstand zur Abstiegszone zu halten. Für Großenkneten bietet sich damit die Chance, den Anschluss an die Top drei zu wahren. Obenstrohe wird dagegen versuchen, mit einem überraschenden Auswärtserfolg ein wichtiges Signal im Abstiegskampf zu setzen.

Für GVO Oldenburg beginnt das neue Pflichtspieljahr mit einer klaren Favoritenrolle. Die Oldenburger stehen mit 39 Punkten auf Rang zwei und gehören zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Gegner SVE Wiefelstede belegt dagegen mit sieben Punkten aus 15 Spielen Platz 15 und kämpft um jeden Punkt im Abstiegskampf. Alles andere als ein Heimsieg wäre für den Aufstiegsanwärter eine Überraschung. Für Wiefelstede geht es darum, defensiv stabil zu stehen und vielleicht einen unerwarteten Punktgewinn mitzunehmen.

Der VfL Stenum reist als Tabellendritter mit 38 Punkten zum VfR Wardenburg, der aktuell mit 12 Punkten auf Platz 14 steht. Die Rollen scheinen damit klar verteilt: Stenum gehört zu den stärksten Teams der bisherigen Saison und will den Druck auf die Spitze hochhalten. Wardenburg dagegen kämpft um den Klassenerhalt und benötigt dringend Punkte. Gerade zum Rückrundenauftakt könnte die Partie daher von großer Intensität geprägt sein. Für die Gäste zählt allerdings nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen TV Jahn Delmenhorst TV Jahn 15:00 PUSH

Der Tabellenführer VfL Wildeshausen startet mit einem Heimspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst in den Spieltag. Wildeshausen ist mit 46 Punkten weiterhin ungeschlagen und führt die Liga souverän an. Jahn Delmenhorst rangiert mit 13 Punkten auf Platz 13 und befindet sich im Kampf um den Klassenerhalt. Für den Spitzenreiter geht es darum, seine starke Serie fortzusetzen und den Vorsprung an der Tabellenspitze zu verteidigen. Delmenhorst hofft hingegen auf eine Überraschung, um wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln.