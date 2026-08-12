Wildeshausen will "drei wichtige Punkte aus Mühlen entführen"

– Foto: Dominique Kulhoff

Der VfL Wildeshausen steht vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe in der Landesliga Weser-Ems. Nach dem Duell mit Eintracht Nordhorn wartet mit GW Mühlen der nächste Gegner, den VfL-Kapitän Chris Stolle zu den Anwärtern auf den Titel zählt.

„Wir treffen wieder auf einen Titelanwärter, der jetzt überzeugend in die Saison gestartet ist“, sagt Stolle vor der Partie. Mühlen steht mit sechs Punkten und zehn zu Null Toren ganz oben in der Liga. Entsprechend soll der VfL mit einer ähnlichen Herangehensweise wie zuletzt gegen Nordhorn auftreten. „Wir werden wieder aus einer geordneten Defensive heraus, so wie im vergangenen Spiel schon gegen Nordhorn, an die Sache rangehen“, erklärt der Kapitän.

Aus der kompakten Defensive heraus möchte Wildeshausen vor allem nach Ballgewinnen gefährlich werden. „Wir wollen dann über Umschaltmomente, über unsere schnellen Außen und schnellen Stürmer versuchen, Nadelstiche zu setzen und über Standards gefährlich zu werden“, so Stolle. Bisher funktionierte das noch nicht so gut. Der Aufsteiger steckt mit Null Punkten aus den ersten zwei Spielen im Keller.

Dabei soll sich die Mannschaft jedoch nicht ausschließlich auf die Defensivarbeit beschränken. Der VfL wolle „aus der kompakten Defensive heraus trotzdem versuchen, auch spielerische Akzente zu finden“. Das Ziel für das Auswärtsspiel formuliert Stolle ebenfalls klar: „Wir wollen versuchen, drei wichtige Punkte aus Mühlen zu entführen.“

Das letzte Duell gegen Mühlen fand im Winter diesen Jahres statt. Dort gewann Mühlen mit 8:0. Im Mai der Saison 24/25 konnte Wildeshausen das Auswärtsspiel in Mühlen mit 2:0 gewinnen.

Heute Abend um 19.00 Uhr ist Anpfiff in Mühlen.