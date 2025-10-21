Der 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot alles, was das Fußballherz begehrt – Spektakel, Überraschungen und reichlich Tore. Der VfL Wildeshausen sicherte sich mit einem knappen, aber verdienten Sieg im Topspiel gegen VfL Stenum den Platz an der Sonne. Im Tabellenkeller sorgte vor allem der Heidmühler FC mit einem Kantersieg für Aufsehen, während Abbehausen und Wiefelstede weiter auf der Stelle treten. Der Spieltag unterstrich einmal mehr: In dieser Liga ist Spannung bis zum letzten Spieltag garantiert.

Der Heidmühler FC feierte ein echtes Offensivfeuerwerk und schickte den VfR Wardenburg mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich Heidmühle spielfreudig und effizient. Wardenburg fand defensiv keine Ordnung und musste die nächste deutliche Niederlage hinnehmen. Mit diesem Sieg festigt der HFC seinen Platz im Mittelfeld und schöpft neuen Mut.

Das Duell zweier Mittelfeldteams endete leistungsgerecht unentschieden. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, wobei Rastede die besseren Torchancen hatte. Für den VfL Oldenburg II war es ein kleiner Achtungserfolg nach zuletzt durchwachsenen Leistungen. Rastede verpasste es dagegen, den Sprung ins obere Mittelfeld zu schaffen, bleibt aber weiter im sicheren Tabellenbereich.

Der TSV Großenkneten setzte seinen Aufwärtstrend fort und feierte den zweiten Sieg in Serie. In einem umkämpften Spiel reichte ein später Treffer, um die drei Punkte mitzunehmen. Abbehausen zeigte zwar eine engagierte Leistung, blieb aber im Abschluss erneut zu harmlos. Damit bleibt der TSV weiterhin sieglos und ziert mit nur drei Punkten das Tabellenende.

Der Wilhelmshavener SC Frisia spielte sich beim Kantersieg gegen Hude in einen wahren Rausch. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit noch hinterlegen, wirkten sie nach dem Seitenwechsel wie ausgewechselt und trafen geführt im Minutentag. Hude fand defensiv kein Mittel gegen die starken Gastgeber und rutscht weiter in den Tabellenkeller. Frisia bleibt mit diesem Erfolg ganz oben dran und unterstreicht eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen.

Aufsteiger Nordenham bleibt die positive Überraschung der Saison. Gegen chancenlose Wiefelsteder dominierte der FCD nach Belieben und siegte auch in der Höhe verdient. Wiefelstede offenbarte große Defensivprobleme und kassierte bereits die 37. Gegentreffer der Saison. Nordenham festigt mit dem souveränen Sieg Platz sechs und bleibt in Schlagdistanz zu den Topteams.

Im absoluten Spitzenspiel des Spieltags behielt Wildeshausen knapp, aber verdient die Oberhand und übernimmt die Tabellenführung. Der VfL zeigte seine gewohnte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und feierte bereits den neunten Saisonsieg. Stenum stemmte sich zwar mit viel Einsatz gegen die Niederlage, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber. Wildeshausen bleibt damit ungeschlagen und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die eng verfolgenden Teams aus Oldenburg und Stenum.

In einem packenden Duell bot der TV Jahn Delmenhorst dem Favoriten GVO Oldenburg lange Zeit Paroli. Nach einem frühen 0:3- Rückstand kämpfte sich der Aufsteiger mit großer Moral zurück und verdiente sich am Ende den Punkt redlich. Für GVO war es ein Rückschlag im Kampf um die Spitze, da man den Kontakt zu Wildeshausen leicht verlor. Delmenhorst zeigte sich erneut heimstark und dürfte mit diesem Auftritt Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken.