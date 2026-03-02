Wildeshausen siegt einfach weiter – Abbehausen feiert ersten Dreier

– Foto: Dominique Kulhoff

Der Ball rollt wieder – und der Auftakt nach der Winterpause hatte es direkt in sich. Der TSV Abbehausen feierte mit einem furiosen 6:0-Heimsieg gegen Wardenburg einen lange ersehnten Befreiungsschlag. Spitzenreiter VfL Wildeshausen setzte seinen starken Lauf auch gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst fort, während GVO Oldenburg im Duell mit dem TSV Großenkneten seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrich. Die ersten Spiele des neuen Jahres haben damit direkt für klare Statements – und Bewegung in der Tabelle – gesorgt.

Da ist er, der lang ersehnte Sieg für den TSV Abbehausen. Zwei Minuten hat es gedauert, bis die Hausherren in Führung gingen und sich danach regelrecht in einen Rausch spielten. Es wirkte so, als wenn in einem Spiel die ganzen vergebenen Chancen aufgeholt werden sollten und so stand am Ende tatsächlich ein 6:0-Heimsieg für den TSV auf der Anzeigetafel. Wardenburg hingegen verpasst das Verlassen der Abstiegsplätze und wird sich nun ganz kräftig schütteln müssen.