Wildeshausen siegt einfach weiter – Abbehausen feiert ersten Dreier

Da ist er, der lang ersehnte Sieg für den TSV Abbehausen. Zwei Minuten hat es gedauert, bis die Hausherren in Führung gingen und sich danach regelrecht in einen Rausch spielten. Es wirkte so, als wenn in einem Spiel die ganzen vergebenen Chancen aufgeholt werden sollten und so stand am Ende tatsächlich ein 6:0-Heimsieg für den TSV auf der Anzeigetafel. Wardenburg hingegen verpasst das Verlassen der Abstiegsplätze und wird sich nun ganz kräftig schütteln müssen.
Wildeshausen macht auch im neuen Jahr einfach da weiter wo es aufgehört hat. Der Spitzenreiter kam gut in die Partie, führte nach 51 Minuten mit 3:0 und wurde dann plötzlich unkonzentriert. Tur Abdin kam bis auf 2:3 ran, schwächte sich dann aber selbst mit einer roten Karte. Die Überzahl wussten die Gäste zu nutzen und machten in der Nachspielzeit den Deckel drauf.
GVO Oldenburg machte es wie im Hinspiel und siegt erneut gegen den TSV Großenkneten. Dabei kamen die Gäste deutlich besser in die Partie und gingen nach neun Minuten in Führung. Doch noch vor der Halbzeit schafften es die Hausherren die Partie zu drehen und gingen mit einer 2:1-Führung in die Kabine. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber dann das klar Ton angebende Team und legten noch zwei Tore nach, womit die Oldenburger an Stenum vorbei auf Platz zwei springen.