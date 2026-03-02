 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Wildeshausen siegt einfach weiter – Abbehausen feiert ersten Dreier

GVO Oldenburg punktet dreifach im Top-Spiel

Der Ball rollt wieder – und der Auftakt nach der Winterpause hatte es direkt in sich. Der TSV Abbehausen feierte mit einem furiosen 6:0-Heimsieg gegen Wardenburg einen lange ersehnten Befreiungsschlag. Spitzenreiter VfL Wildeshausen setzte seinen starken Lauf auch gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst fort, während GVO Oldenburg im Duell mit dem TSV Großenkneten seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrich. Die ersten Spiele des neuen Jahres haben damit direkt für klare Statements – und Bewegung in der Tabelle – gesorgt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
6
0
Abpfiff

Da ist er, der lang ersehnte Sieg für den TSV Abbehausen. Zwei Minuten hat es gedauert, bis die Hausherren in Führung gingen und sich danach regelrecht in einen Rausch spielten. Es wirkte so, als wenn in einem Spiel die ganzen vergebenen Chancen aufgeholt werden sollten und so stand am Ende tatsächlich ein 6:0-Heimsieg für den TSV auf der Anzeigetafel. Wardenburg hingegen verpasst das Verlassen der Abstiegsplätze und wird sich nun ganz kräftig schütteln müssen.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
2
4
Abpfiff

Wildeshausen macht auch im neuen Jahr einfach da weiter wo es aufgehört hat. Der Spitzenreiter kam gut in die Partie, führte nach 51 Minuten mit 3:0 und wurde dann plötzlich unkonzentriert. Tur Abdin kam bis auf 2:3 ran, schwächte sich dann aber selbst mit einer roten Karte. Die Überzahl wussten die Gäste zu nutzen und machten in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Gestern, 15:00 Uhr
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
4
1
Abpfiff

GVO Oldenburg machte es wie im Hinspiel und siegt erneut gegen den TSV Großenkneten. Dabei kamen die Gäste deutlich besser in die Partie und gingen nach neun Minuten in Führung. Doch noch vor der Halbzeit schafften es die Hausherren die Partie zu drehen und gingen mit einer 2:1-Führung in die Kabine. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber dann das klar Ton angebende Team und legten noch zwei Tore nach, womit die Oldenburger an Stenum vorbei auf Platz zwei springen.