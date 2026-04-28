Wildeshausen schlägt zurück – GVO knackt die 100-Tore-Marke

– Foto: Marco Zimmer

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems brachte Bewegung in fast alle Tabellenregionen. Tabellenführer VfL Wildeshausen reagierte auf den Dämpfer der Vorwoche, Verfolger GVO Oldenburg untermauerte seine Offensivmacht. Im Tabellenkeller hingegen werden die Aufgaben für mehrere Teams immer schwieriger.

GVO Oldenburg bleibt erster Verfolger von Wildeshausen. Nach dem 4:2-Erfolg in Heidmühle ließ der Tabellenzweite auch im Stadtduell gegen VfL Oldenburg II nichts anbrennen. Die Gäste, die zuletzt beim 1:1 gegen Stenum punkteten, waren diesmal chancenlos. Mit 101 Treffern stellt GVO weiterhin die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Rastede zeigte Obenstrohe Moral und holte nun furios einen 0:3-Rückstand auf. Gegen den Heidmühler FC, der am 24. Spieltag noch 2:4 gegen GVO verloren hatte, entwickelte sich hinten raus ein richtiges Spektakel. Das Remis wird vor allem dem TuS Power für die restlichen Spiele im Abstiegskampf geben.

Der VfR Wardenburg konnte den Schwung aus dem 5:1 gegen Abbehausen nicht konservieren. Gegen FC Rastede, das am 24. Spieltag bereits mit 4:0 gegen Obenstrohe überzeugt hatte, geriet Wardenburg früh ins Hintertreffen. Rastede verschafft sich mit nun 30 Punkten weiter Luft im Tabellenmittelfeld und wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Der Wilhelmshavener SC Frisia konnte den Schwung aus dem 2:2 in Nordenham nicht in einen Sieg ummünzen. Gegen TSV Abbehausen, das zuvor 1:5 in Wardenburg unterlag, sprang nur ein Punkt heraus. Frisia behauptet Rang vier, während Abbehausen als Vorletzter weiterhin auf ein kleines Fußballwunder hoffen muss.

Der FC Hude knüpfte an den spektakulären 4:3-Erfolg in Wildeshausen an. Gegen den 1. FC Nordenham, der zuletzt 2:2 gegen Frisia gespielt hatte, präsentierte sich Hude erneut torhungrig. Mit nun 37 Punkten festigt Hude Rang sechs, Nordenham bleibt im unteren Mittelfeld.

Nach der überraschenden 3:4-Niederlage gegen Hude zeigte Tabellenführer Wildeshausen die passende Antwort. Beim TSV Großenkneten, der am 24. Spieltag noch souverän in Delmenhorst gewonnen hatte, setzte sich der Spitzenreiter abgeklärt durch. Mit nun 64 Punkten und 79:25 Toren bleibt Wildeshausen das Maß aller Dinge.

Nach dem 2:2 bei Tur Abdin am 24. Spieltag musste sich SVE Wiefelstede erneut geschlagen geben. Jahn Delmenhorst, das zuletzt 0:3 gegen Großenkneten verloren hatte, zeigte eine klare Reaktion und sammelte drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für Wiefelstede bleibt die Lage als Schlusslicht mit zehn Zählern dramatisch.