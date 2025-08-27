Wildeshausen reist mit Favoritenrolle im Gepäck nach Wardenburg

Wardenburg spielt bis dato eine ausgeglichene Saison und steht mit zwei Siegen aus vier Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz. Zuletzt musste sich der VfR allerdings deutlich mit 0:4 dem Spitzenreiter VfL Stenum geschlagen gaben. Direkt hinter Stenum wartet dann auch schon der VfL Wildeshausen, welcher drei von vier Spielen gewinnen konnte, allerdings gegen die Reserve des VfL Oldenburgs nur 1:1 spielte und somit Punkte hat liegen lassen. Gegen Wardenburg gehen die Gäste nun wieder als Favorit in die Partie, sollten diese Favoritenrolle aber mit Vorsicht genießen, denn Wardenburg hat in dieser Spielzeit durchaus schon unter Beweis gestellt, dass sie vor allem in der Offensive Qualität vorzuweisen haben.

Anpfiff ist dann heute Abend um 20:00 Uhr in Wardenburg.