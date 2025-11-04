Wildeshausen nutzt Stenums Spielausfall zur Tabellenführung

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hat die Spannung im Aufstiegsrennen weiter angeheizt. Spitzenreiter VfL Wildeshausen setzte sich knapp mit 2:1 gegen den TuS Obenstrohe durch und übernahm damit vorerst die alleinige Tabellenführung – auch, weil das Spiel des direkten Verfolgers VfL Stenum in Abbehausen witterungsbedingt ausfiel. Dahinter bleibt GVO Oldenburg mit einem 2:1-Erfolg in Nordenham dicht dran, während auch TSV Großenkneten mit einem 2:0-Sieg in Hude seine Ambitionen untermauerte. Am Tabellenende verschärft sich die Lage für Abbehausen und Wiefelstede, die weiter auf einem Abstiegsplatz verharren.

Der TSV Großenkneten hat seine starke Saison mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Hude fortgesetzt. Von Beginn an bestimmten die Hausherre das Geschehen und ließ dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Hude zeigte zwar kämpferischen Einsatz, fand aber offensiv keine Lösungen. Mit nun 31 Punkten bleibt Großenkneten punktgleich mit Stenum in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, während Hude mit elf Zählern weiter tief im Tabellenkeller steckt.

In einem umkämpften Kellerduell feierte der VfR Wardenburg einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den VfL Oldenburg II. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gastgeber in Führung, danach verteidigte Wardenburg leidenschaftlich und rettete die knappe Führung über die Zeit. Für Oldenburg II war es die achte Saisonniederlage – erneut fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Wardenburg verkürzt mit dem Sieg den Rückstand auf das untere Mittelfeld und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Der GVO Oldenburg hat sich in Nordenham knapp, aber verdient mit 2:1 durchgesetzt. Die Oldenburger zeigten eine reife Leistung, standen defensiv stabil und nutzten ihre Chancen clever. Nordenham kam nach dem Anschlusstreffer zwar noch einmal auf, konnte die Wende aber nicht erzwingen. Mit dem Auswärtssieg hält GVO Oldenburg (32 Punkte) den Druck auf die Tabellenspitze aufrecht, während Aufsteiger Nordenham (22 Punkte) weiter im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Ein echtes Schützenfest feierte der Wilhelmshavener SC Frisia gegen den Aufsteiger aus Wiefelstede. Mit 6:0 dominierte die Heimelf über 90 Minuten und ließ keinen Zweifel am Sieger. Besonders im Offensivspiel zeigte Frisia Spielfreude und Effizienz, während Wiefelstede defensiv überfordert wirkte. Der SC festigt mit 29 Punkten den fünften Platz und bleibt an der Spitzengruppe dran, während Wiefelstede (7 Punkte) weiter Vorletzter bleibt.

[MATCH-13930954 Wildeshausen bleibt weiter ungeschlagen – auch gegen den TuS Obenstrohe setzte sich der Tabellenführer mit 2:1 durch. TuS Obenstrohe hielt lange gut dagegen, musste sich am Ende aber der individuellen Klasse des Ligaprimus beugen. Wildeshausen führt die Tabelle nun mit 34 Punkten souverän an und bleibt auf Kurs Richtung Landesliga-Rückkehr.

Eine torreiche Partie sahen die Zuschauer in Rastede, wo der TV Jahn Delmenhorst mit 3:2 triumphierte. Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten ihre Chance eiskalt. Daraufhin wachten die Hausherren allerdings auf und drehten die Partie binnen elf Minuten. Noch vor der Halbzeit glich Jahn dann ebenfalls aus und brachte sich selbst im zweiten Abschnitt wieder in Führung. Trotz einer druckvollen Schlussphase gelang den Gastgebern kein Ausgleich mehr. Jahn klettert durch den Auswärtssieg mit nun 13 Punkten ins Mittelfeld, während Rastede (15 Punkte) weiter auf der Suche nach Konstanz bleibt.