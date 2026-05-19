– Foto: Dominique Kulhoff

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 hatte es in sich: Während die Spitzenreiter weiter im Gleichschritt marschieren, sorgten vor allem torreiche Partien im Tabellenmittelfeld und Keller für klare Verhältnisse. An der Spitze behauptet der VfL Wildeshausen seine Ausnahmestellung, dicht gefolgt von GVO Oldenburg, das jedoch im direkten Duell ganz bitter knapp unterlag.

Der FC Hude lieferte die nächste Offensiv-Gala der Saison. Nach dem 6:1 gegen Frisia am 27. Spieltag ließ Hude auch dem VfR Wardenburg keine Chance und gewann sensationell mit 8:0. Wardenburg kassierte damit die nächste deutliche Niederlage und bleibt Tabellenletzter mit massiven Problemen in der Defensive.

Der Heidmühler FC bestätigte seine stabile Phase nach dem 2:1 in Wardenburg am 27. Spieltag auch auswärts, musste sich beim VfL Oldenburg II aber mit einem 3:3 begnügen. Beide Teams lieferten sich ein offenes Spiel mit wechselnden Führungen, ohne sich entscheidend abzusetzen. Für Oldenburg II ist das Remis ein kleiner Rückschritt im Abstiegskampf.

Der FC Rastede zeigte nach der 0:1-Niederlage gegen Oldenburg II eine starke Reaktion und gewann verdient in Delmenhorst. Der SV Tur Abdin Delmenhorst, der zuvor noch 3:0 gegen Obenstrohe verloren hatte, bleibt damit weiter im Tabellenkeller hängen. Rastede stabilisiert sich hingegen im gesicherten Mittelfeld.

Der TV Jahn Delmenhorst meldete sich nach der klaren 1:5-Niederlage gegen GVO Oldenburg eindrucksvoll zurück. Gegen den TuS Obenstrohe gelang ein knapper, aber verdienter 3:2-Heimsieg. Obenstrohe konnte den Schwung aus dem 3:0 gegen Tur Abdin nicht bestätigen.

Das Topspiel hielt, was es versprach: Der VfL Wildeshausen setzte sich in einem spektakulären Duell gegen den GVO Oldenburg mit 4:3 durch. Nach dem 2:0 in Stenum am 27. Spieltag bestätigte Wildeshausen damit seine Spitzenposition eindrucksvoll. GVO, zuvor noch klarer Tabellenzweiter, kassiert einen empfindlichen Rückschlag im Titelrennen. Besonders bitter: Die Oldenburger glichen in Unterzahl noch in der Nachspielzeit aus, um dann quasi mit dem Schlusspfiff doch noch das entscheidende 3:4 zu kassieren.

Der 1. FC Nordenham feierte einen überzeugenden Heimsieg gegen den VfL Stenum. Nach dem 1:1 gegen Wiefelstede am 27. Spieltag zeigte Nordenham eine starke Reaktion und gewann klar mit 4:0. Stenum hingegen verpasste nach der Niederlage gegen Wildeshausen erneut wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel.

Der TSV Abbehausen feierte im Kellerduell einen wichtigen Auswärtssieg. Nach der 1:6-Niederlage gegen Großenkneten am 27. Spieltag zeigte Abbehausen beim SVE Wiefelstede eine verbesserte Leistung und gewann 3:1. Wiefelstede bleibt damit abgeschlagen Tabellenletzter.