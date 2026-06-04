 2026-06-03T09:07:03.210Z

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Wildeshausen feiert, dahinter geht es um die letzten Platzierungen

Finale in Staffel 2: Die Vorschau auf den letzten Spieltag

von p.s. · Heute, 22:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dominique Kulhoff

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BZL Weser-Ems St. 2
TV Jahn
SVE Wiefelstede
FC Nordenham
VfL Wildeshausen

Die Entscheidung um die Meisterschaft ist gefallen: Der VfL Wildeshausen steht bereits als Aufsteiger fest und wird in der kommenden Saison wieder in der Landesliga antreten. Auch im Keller ist alles klar, dennoch bringt der 30. Spieltag noch einmal interessante Duelle – wir schauen einmal nach.

Morgen, 19:45 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
19:45

Die Oldenburger Reserve bestätigte mit dem 3:1 gegen Wardenburg ihre aufsteigende Form und möchte die Saison auf Rang zehn beenden. Tur Abdin musste zuletzt eine deutliche 2:5-Niederlage beim Heidmühler FC hinnehmen und hofft auf einen versöhnlichen Abschluss. Das Duell verspricht offen zu werden, da beide Mannschaften tabellarisch eng beieinander liegen.

Morgen, 19:15 Uhr
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
19:15

Der TV Jahn sicherte sich durch das 3:2 gegen Rastede wichtige Punkte und geht mit Rückenwind in den Saisonabschluss. Der Heidmühler FC präsentierte sich beim 5:2 gegen Tur Abdin in Torlaune und reist als Tabellen­siebter an. Beide Mannschaften können mit einem Erfolgserlebnis eine insgesamt wechselhafte Saison abrunden.

Morgen, 19:00 Uhr
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
19:00

Der frischgebackene Meister musste am vergangenen Wochenende beim 3:4 in Obenstrohe überraschend die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Vor heimischer Kulisse möchte Wildeshausen die beeindruckende Saison nun mit einem Sieg beenden. Der FC Rastede reist nach der knappen 2:3-Niederlage beim TV Jahn Delmenhorst als Tabellenneunter an und will dem Favoriten noch einmal Paroli bieten.

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
19:00

Nordenham hatte beim 1:8 in Oldenburg einen rabenschwarzen Nachmittag erlebt und wird auf Wiedergutmachung aus sein. Die Gäste aus Obenstrohe reisen dagegen mit breiter Brust an, nachdem ihnen mit dem 4:3 gegen Meister Wildeshausen einer der Überraschungssiege der Saison gelungen ist. Beide Teams wollen sich mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause verabschieden.

Morgen, 19:45 Uhr
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
19:45

Nach der Niederlage in Stenum wartet auf Abbehausen die wohl (zweit)schwerste Aufgabe der Liga. Mit GVO Oldenburg kommt die offensivstärkste Mannschaft der Staffel an die Jade, die zuletzt den 1. FC Nordenham mit 8:1 überrollte und mittlerweile bei beeindruckenden 122 Saisontoren steht. Die Gäste wollen ihre starke Saison mit einem weiteren Schützenfest veredeln.

Morgen, 19:00 Uhr
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
19:00

Das Spitzenspiel des letzten Spieltags steigt in Wilhelmshaven. Frisia festigte mit dem 3:2-Erfolg in Wiefelstede Rang vier und empfängt nun den drittplatzierten VfL Stenum, der zuletzt 3:1 gegen Abbehausen gewann. Nur zwei Punkte trennen beide Teams, sodass die Gastgeber mit einem Sieg noch an Stenum vorbeiziehen könnten.

Morgen, 19:45 Uhr
FC Hude
FC HudeFC Hude
SVE Wiefelstede
SVE WiefelstedeSVE Wiefelstede
19:45

Der FC Hude musste sich zuletzt in Großenkneten mit 2:4 geschlagen geben und möchte vor eigenem Publikum noch einmal überzeugen. Für Schlusslicht Wiefelstede geht eine schwierige Saison zu Ende, auch wenn die Mannschaft beim 2:3 gegen Frisia zuletzt eine ordentliche Leistung zeigte. Hude geht als Favorit in die Begegnung.

Morgen, 19:45 Uhr
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
19:45

Der VfR Wardenburg steht bereits als Absteiger fest und möchte sich zumindest mit einem Achtungserfolg verabschieden. Die Aufgabe könnte allerdings kaum schwieriger sein, denn Großenkneten reist nach dem 4:2-Erfolg gegen Hude als Tabellenfünfter an. Die Gäste haben noch die Chance, Frisia auf Rang vier unter Druck zu setzen und wollen ihre starke Saison mit einem weiteren Sieg beenden.