Wildeshausen feiert, dahinter geht es um die letzten Platzierungen

– Foto: Dominique Kulhoff

Die Entscheidung um die Meisterschaft ist gefallen: Der VfL Wildeshausen steht bereits als Aufsteiger fest und wird in der kommenden Saison wieder in der Landesliga antreten. Auch im Keller ist alles klar, dennoch bringt der 30. Spieltag noch einmal interessante Duelle – wir schauen einmal nach.

Die Oldenburger Reserve bestätigte mit dem 3:1 gegen Wardenburg ihre aufsteigende Form und möchte die Saison auf Rang zehn beenden. Tur Abdin musste zuletzt eine deutliche 2:5-Niederlage beim Heidmühler FC hinnehmen und hofft auf einen versöhnlichen Abschluss. Das Duell verspricht offen zu werden, da beide Mannschaften tabellarisch eng beieinander liegen.

Der TV Jahn sicherte sich durch das 3:2 gegen Rastede wichtige Punkte und geht mit Rückenwind in den Saisonabschluss. Der Heidmühler FC präsentierte sich beim 5:2 gegen Tur Abdin in Torlaune und reist als Tabellen­siebter an. Beide Mannschaften können mit einem Erfolgserlebnis eine insgesamt wechselhafte Saison abrunden.

Morgen, 19:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen FC Rastede FC Rastede 19:00 PUSH

Der frischgebackene Meister musste am vergangenen Wochenende beim 3:4 in Obenstrohe überraschend die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Vor heimischer Kulisse möchte Wildeshausen die beeindruckende Saison nun mit einem Sieg beenden. Der FC Rastede reist nach der knappen 2:3-Niederlage beim TV Jahn Delmenhorst als Tabellenneunter an und will dem Favoriten noch einmal Paroli bieten.

Nordenham hatte beim 1:8 in Oldenburg einen rabenschwarzen Nachmittag erlebt und wird auf Wiedergutmachung aus sein. Die Gäste aus Obenstrohe reisen dagegen mit breiter Brust an, nachdem ihnen mit dem 4:3 gegen Meister Wildeshausen einer der Überraschungssiege der Saison gelungen ist. Beide Teams wollen sich mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause verabschieden.

Nach der Niederlage in Stenum wartet auf Abbehausen die wohl (zweit)schwerste Aufgabe der Liga. Mit GVO Oldenburg kommt die offensivstärkste Mannschaft der Staffel an die Jade, die zuletzt den 1. FC Nordenham mit 8:1 überrollte und mittlerweile bei beeindruckenden 122 Saisontoren steht. Die Gäste wollen ihre starke Saison mit einem weiteren Schützenfest veredeln.

Morgen, 19:00 Uhr Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia VfL Stenum VfL Stenum 19:00 PUSH

Das Spitzenspiel des letzten Spieltags steigt in Wilhelmshaven. Frisia festigte mit dem 3:2-Erfolg in Wiefelstede Rang vier und empfängt nun den drittplatzierten VfL Stenum, der zuletzt 3:1 gegen Abbehausen gewann. Nur zwei Punkte trennen beide Teams, sodass die Gastgeber mit einem Sieg noch an Stenum vorbeiziehen könnten.

Morgen, 19:45 Uhr FC Hude FC Hude SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede 19:45 PUSH

Der FC Hude musste sich zuletzt in Großenkneten mit 2:4 geschlagen geben und möchte vor eigenem Publikum noch einmal überzeugen. Für Schlusslicht Wiefelstede geht eine schwierige Saison zu Ende, auch wenn die Mannschaft beim 2:3 gegen Frisia zuletzt eine ordentliche Leistung zeigte. Hude geht als Favorit in die Begegnung.