Wildeshausen enteilt – Oldenburg kontert, Frisia stolpert

– Foto: Dominique Kulhoff

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems II brachte klare Signale im Titelrennen und im Abstiegskampf. Tabellenführer VfL Wildeshausen baute seine makellose Bilanz weiter aus und thront mit 58 Punkten souverän an der Spitze. Verfolger GVO Oldenburg hielt dem Druck stand, während der Wilhelmshavener SC Frisia und der VfL Stenum im Kampf um Rang drei Federn ließen. Am Tabellenende verdichten sich derweil die Sorgenfalten.

Nordenham fand nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Wildeshausen nur teilweise in die Spur zurück. Gegen Wardenburg reichte es trotz Feldvorteilen lediglich zu einem Remis. Die Gäste, zuvor klar mit 0:4 gegen Oldenburg unterlegen, zeigten eine kämpferisch starke Antwort. Für beide Teams bleibt die tabellarische Situation angespannt.

Hude setzte ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Nach dem 3:0 gegen Oldenburg II ließ die Elf auch bei Tur Abdin keine Zweifel aufkommen und dominierte die Partie klar. Tur Abdin, zuletzt bereits mit sechs Gegentoren in Frisia geschlagen, offenbarte erneut eklatante Defensivprobleme. Hude verschafft sich mit nun 27 Punkten wertvollen Abstand zur Gefahrenzone.

Delmenhorst zeigte nach dem klaren 4:0 in Abbehausen aus der Vorwoche erneut Moral und trotzte dem Favoriten aus Frisia einen Punkt ab. Frisia, zuletzt mit einem 6:2 gegen Tur Abdin in Torlaune, fand diesmal kein Durchkommen gegen eine kompakte Defensive. Für die Gäste bedeutet das Remis einen kleinen Dämpfer im Rennen um Platz drei. Delmenhorst sammelt dagegen weiter wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Wildeshausen demonstrierte einmal mehr seine Ausnahmestellung. Nach dem 5:1-Erfolg in Nordenham ließ der Spitzenreiter auch gegen Abbehausen nichts anbrennen und bleibt ungeschlagen. Mit 72:21 Toren und 58 Punkten ist der Vorsprung komfortabel. Abbehausen hingegen steckt nach der nächsten deutlichen Niederlage weiter tief im Tabellenkeller.

Oldenburg blieb im Verfolgerduell souverän und untermauerte Rang zwei. Nach dem klaren 4:0 in Wardenburg ließ die Mannschaft auch in Obenstrohe defensiv kaum etwas zu. Obenstrohe, das in Stenum zuletzt 1:5 unterlag, konnte offensiv kaum Akzente setzen. Oldenburg hält damit den Abstand zu Wildeshausen zumindest konstant.

Rastede sorgte für die Überraschung des Spieltags. Nach dem 1:1 in Wiefelstede präsentierte sich die Elf gegen das drittplatzierte Stenum eiskalt und effizient. Stenum, das am 21. Spieltag noch souverän 5:1 gegen Obenstrohe gewonnen hatte, wirkte ungewohnt fahrig. Im engen Rennen um die oberen Plätze ist damit wieder alles offen.

Heidmühle nutzte die Gunst der Stunde und setzte sich in allerletzter Sekunde gegen das den Vorletzten durch. Nach dem 1:1 in Großenkneten bewies die Mannschaft erneut Stabilität und bleibt auf Rang sechs. Wiefelstede, das bereits gegen Rastede nur einen Punkt holte, bleibt tief im Tabellenkeller verankert. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet zunehmend.