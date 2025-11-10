Wildeshausen bleibt ungeschlagen – GVO Oldenburg mit Kantersieg

Stenum startete stark in die Partie und setzte auf schnelle Konter, während Frisia sich defensiv gut organisierte. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber verdient in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehte Wilhelmshavener SC Frisia die Partie durch Tore von Patrick Degen und Gianluka Zura. Die Freude währte jedoch nicht lange: Eine Unachtsamkeit der Friesia-Abwehr in der Schlussminute ermöglichte Stenum den späten Ausgleich. Am Ende blieb es beim gerechten 2:2, wobei beide Teams alles investierten und die Zuschauer ein spannendes Spiel zu sehen bekamen.