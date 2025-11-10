Wildeshausen bleibt ungeschlagen – GVO Oldenburg mit Kantersieg

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot einmal mehr reichlich Gesprächsstoff: Der VfL Wildeshausen verteidigte mit einem spektakulären Sieg in Rastede die Tabellenführung, während GVO Oldenburg mit einem Offensivfeuerwerk beeindruckte. Großenkneten bleibt ebenfalls im Titelrennen, Stenum gleicht spät aus gegen Wilhelmshaven. Im Tabellenkeller dagegen spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu.
Deutlich und verdient setzte sich die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg in Delmenhorst durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle und überzeugten durch Tempo und Abschlussstärke. Tur Abdin kam zwar kurzzeitig auf, doch Oldenburg antwortete postwendend mit zwei weiteren Treffern. Der VfL II springt durch den Auswärtssieg auf Rang zehn (15 Punkte) und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.
Der Heidmühler FC hat nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Aufsteiger aus Delmenhorst überzeugte die Mannschaft mit einer kontrollierten und reifen Vorstellung. Heidmühle klettert damit auf Platz sechs (25 Punkte) und hält Anschluss an das obere Mittelfeld.
Tabellenführer Wildeshausen bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga. Zwar musste der Absteiger aus der Landesliga lange zittern, doch viel Kampf sicherte den elften Saisonsieg. Rastede zeigte großen Kampfgeist, konnte aber die individuelle Klasse der Gäste nicht dauerhaft neutralisieren. Mit 37 Punkten bleibt Wildeshausen ungeschlagen an der Spitze – zwei Zähler vor GVO Oldenburg.
Ein Klassenunterschied: GVO Oldenburg zerlegte das Schlusslicht Abbehausen in seine Einzelteile. Mit aggressivem Pressing und variablen Angriffen über die Außenbahnen erspielte sich der Tabellenzweite Chancen im Minutentakt. Abbehausen bleibt mit nur drei Punkten abgeschlagen Tabellenletzter und kassierte bereits 46 Gegentore. Eike-TjarkSchmidt traf fünffach und steht nun bei unglaublichen 27 Toren aus vierzehn Spielen.
Stenum startete stark in die Partie und setzte auf schnelle Konter, während Frisia sich defensiv gut organisierte. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber verdient in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehte Wilhelmshavener SC Frisia die Partie durch Tore von Patrick Degen und Gianluka Zura. Die Freude währte jedoch nicht lange: Eine Unachtsamkeit der Friesia-Abwehr in der Schlussminute ermöglichte Stenum den späten Ausgleich. Am Ende blieb es beim gerechten 2:2, wobei beide Teams alles investierten und die Zuschauer ein spannendes Spiel zu sehen bekamen.
Großenkneten bleibt im Spitzenfeld und ließ gegen Wardenburg keine Zweifel am Ausgang der Partie. Nach 32 Minuten ging der TSV in Führung und nutzte die Schwächen der Gäste eiskalt aus. Wardenburg fand defensiv kaum Zugriff und wirkte vor allem im zweiten Durchgang völlig überfordert. Mit dem klaren Erfolg festigt Großenkneten Rang drei (34 Punkte) und bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.