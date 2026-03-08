Wildeshausen bleibt souverän – GVO mit Torfestival

– Foto: Dominique Kulhoff

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 brachte klare Verhältnisse an der Tabellenspitze. Tabellenführer VfL Wildeshausen behauptete mit einem weiteren Sieg seine makellose Serie und führt die Liga nun mit 49 Punkten aus 19 Spielen weiterhin ungeschlagen an. Dahinter bleiben GVO Oldenburg (42 Punkte) und VfL Stenum (41 Punkte) die hartnäckigsten Verfolger. Während im oberen Tabellendrittel kaum etwas auseinandergeht, konnten im Mittelfeld und Tabellenkeller einige Teams wichtige Punkte im Kampf um ihre Saisonziele sammeln.

Im Kellerduell trennten sich TSV Abbehausen und VfL Oldenburg II mit einem 1:1-Unentschieden. Für Abbehausen bedeutet der Punktgewinn immerhin ein kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf. Oldenburg II bleibt mit 22 Punktenim Mittelfeld der Tabelle. Für beide Teams war das Remis letztlich ein Kompromiss.

Ein intensives Duell lieferten sich Wilhelmshavener SC Frisia und der Heidmühler FC. Am Ende setzte sich Frisia knapp mit 3:2 durch und bleibt damit mit 35 Punkten in der erweiterten Spitzengruppe. Der Heidmühler FC verpasste es hingegen, den Abstand zu den oberen Plätzen zu verkürzen. Die Partie unterstrich die Ausgeglichenheit im oberen Mittelfeld.

Der FC Hude konnte im wichtigen Duell gegen FC Rastede einen 4:2-Heimsieg feiern. Mit dem Erfolg verbessert sich Hude auf 17 Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Tabellenbereich. Rastede hingegen bleibt bei 19 Punktenund verpasste es, sich deutlicher von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Für Hude war es ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Der TSV Großenkneten feierte einen deutlichen 6:1-Erfolg gegen TuS Obenstrohe. Damit festigten die Gastgeber mit nun 37 Punkten ihren starken vierten Tabellenplatz. Obenstrohe hingegen bleibt mit 15 Punkten weiter im unteren Tabellendrittel stecken. Für Großenkneten war es ein überzeugender Start in die zweite Saisonhälfte.

Ein wahres Torfestival feierte GVO Oldenburg beim 9:0 gegen SVE Wiefelstede. Der Tabellenzweite bestätigte damit eindrucksvoll seine Offensivstärke und bleibt mit 42 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Wildeshausen. Für Wiefelstede bleibt die Situation im Tabellenkeller dagegen äußerst schwierig. Mit nur sieben Punkten steht der Aufsteiger weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Der VfL Stenum erledigte seine Pflichtaufgabe beim VfR Wardenburg mit einem 2:0-Auswärtssieg. Damit bleiben die Gäste mit 41 Punkten dicht hinter GVO Oldenburg auf Rang drei. Wardenburg hingegen steckt mit 12 Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest. Für Stenum bleibt der Blick damit weiterhin Richtung Aufstiegsplätze gerichtet.

Tabellenführer VfL Wildeshausen setzte sich auch gegen TV Jahn Delmenhorst durch und gewann mit 2:1. Die Gastgeber bleiben damit weiterhin ungeschlagen und bauen ihre beeindruckende Bilanz weiter aus. Mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 57:19 bleibt Wildeshausen das Maß der Dinge in der Liga. Jahn Delmenhorst bleibt mit 13 Punkten dagegen in der Abstiegszone.