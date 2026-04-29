Wildeshausen auf Titelkurs – Verfolger GVO Oldenburg unter Zugzwang

– Foto: Dominique Kulhoff

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 wird bereits am Mittwoch und Donnerstag eingeläutet, ehe am Sonntag die letzten drei Partien folgen. Nach dem 25. Spieltag hat sich das Bild an der Spitze weiter geschärft: Der VfL Wildeshausen marschiert mit 64 Punkten vorneweg, Verfolger GVO Oldenburg bleibt nach dem Derbyerfolg auf Tuchfühlung. Dahinter lauert der VfL Stenum, während sich im Tabellenkeller die Lage zunehmend zuspitzt.

Frisia kam gegen Abbehausen nicht über ein 1:1 hinaus, bleibt aber mit 44 Punkten auf Rang vier. Wardenburg hingegen musste sich Rastede 2:5 geschlagen geben und verharrt bei 22 Zählern auf Abstiegsrang 13. Die Rollen scheinen klar verteilt – doch Frisia darf sich keinen Ausrutscher erlauben.

Hude bestätigte seine starke Form mit einem 5:2 gegen Nordenham und festigte Rang sechs (37 Punkte). Abbehausen punktete beim 1:1 in Wilhelmshaven, bleibt mit elf Zählern jedoch tief im Tabellenkeller. Für die Gastgeber geht es um die Absicherung im oberen Mittelfeld, für Abbehausen um jeden Strohhalm.

Heidmühle ließ beim 3:3 in Obenstrohe Punkte liegen und rangiert mit 34 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Rastede überzeugte beim 5:2 in Wardenburg und verschaffte sich mit nun 30 Punkten etwas Luft nach unten. Die Gäste wollen den Schwung mitnehmen, Heidmühle braucht Stabilität.

Oldenburg II kassierte beim 1:5 in Oldenburg einen herben Dämpfer und bleibt mit 27 Punkten im unteren Drittel. Obenstrohe erkämpfte sich beim 3:3 gegen Heidmühle immerhin einen Zähler, steht aber ebenfalls nur bei 20 Punkten. Für beide ist es ein richtungsweisendes Duell im Kampf um den Klassenerhalt.

Tur Abdin trotzte zuletzt mit einem 2:2 gegen Wiefelstede dem Druck, steckt mit 30 Punkten aber weiter im Tabellenmittelfeld fest. Oldenburg reist mit breiter Brust an: Das 5:1 im Stadtduell gegen Oldenburg II unterstrich eindrucksvoll die Offensivkraft (nun 101 Saisontore). Für den Tabellenzweiten zählt im Meisterrennen nur ein Sieg.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TV Jahn Delmenhorst TV Jahn VfL Stenum VfL Stenum 15:00 PUSH

Delmenhorst gewann souverän 3:0 in Wiefelstede und sammelte wichtige Punkte im unteren Drittel. Stenum setzte mit dem 4:2 gegen Tur Abdin ein klares Zeichen und hält mit 51 Punkten Anschluss an die Spitze. Der Tabellendritte darf sich im Fernduell mit Oldenburg und Wildeshausen keinen Patzer leisten.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter untermauerte seine Ambitionen mit einem 2:0 in Großenkneten und steht nun bei 64 Punkten. Wiefelstede unterlag Delmenhorst 0:3 und bleibt mit zehn Punkten abgeschlagen Letzter. Alles andere als ein Heimsieg wäre im Titelrennen eine Überraschung.