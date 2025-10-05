Wildes Weidener Spiel: Der Trainer ist „unfassbar stolz“ Spielbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Teutonia Weiden holt in Unterzahl bei Bornheim einen Zähler.

Sechs Tore, ein – aus Gästesicht – strittiger Platzverweis, der Ausgleich spät in der Nachspielzeit: Wer bei diesem Duell vor Ort gewesen war, dürfte es nicht bereut haben. „Den größten Spaß haben heute sicherlich die Zuschauer gehabt“, bilanzierte Sawwas Panagiotidis.

Sein Team, Teutonia Weiden, holte beim SSV Bornheim ein 3:3 (0:1). „Ich ärgere mich nur über die unnötige Rote Karte. Ansonsten bin ich unfassbar stolz auf die Leistung meiner Jungs“, lobte der Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten.

Die Rote Karte hatte Berat Gediktas nach gut 20 Minuten bekommen. „Er will mit hohem Bein zum Ball, sieht seinen Gegenspieler nicht, der mit dem Kopf hingeht“, meinte Panagiotidis und schob ein Lob hinterher: „Wir haben trotz Unterzahl versucht zu pressen.“

Trotzdem ging es mit einem Rückstand in die Pause. Justin Krause hatte für den Aufsteiger getroffen (28.). Torreich wurde es im zweiten Durchgang: Eine Bogenlampe von Meik Kühnel aus gut 20 Metern brachte das 1:1 (47.). Der Gastgeber ging durch Marius Jennes wieder in Führung (57.), Marcus Peters glich unmittelbar danach wieder aus (59.).

Jens Can Mohren brachte die Teutonia sogar in Führung (67.). Die hatte sehr lange Bestand – allerdings nicht bis zum Schluss. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Julio Efemba noch der Ausgleichstreffer. „Bornheim war in der Schlussphase immer gefährlich“, musste Panagiotidis zugeben.

Sein eingewechselter Torwart Souheil Zeddoug hatte in der Schlussphase zuvor zwei Mal stark gerettet. „Ohne die Rote Karte wäre vielleicht mehr drin gewesen. So geht das Remis aber in Ordnung, drei Punkte wären schon nicht ganz verdient gewesen, auch wenn wir eine überragende Leistung gezeigt haben“, bilanzierte Weidens Trainer.

Weiden: Liharev (40. Zeddoug) - Tuncer, Zorbozan, Brendel, Pacolli - Peters (72. Alagöz) - Deves (46. Mohren), Kühnel (78. Kabuya-Badibanga), Ber. Gediktas, B. Kilic - Bek. Gediktas (60. Don Futi)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de