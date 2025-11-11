Wildes Tor-Spektakel endet mit spätem TSV-Sieg

Im vorletzten Spiel vor der Winterpause empfing die zweite Mannschaft der TSV Immenhausen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II auf dem Kunstrasenplatz. Nach der knappen 1:2-Hinspielniederlage war die Marschroute klar: Wiedergutmachung.

Die TSV startete engagiert und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 11. Minute belohnte sich das Team: Luca Marinho da Costa hob den Ball gefühlvoll über die Abwehrkette in den Strafraum, wo Leon Beilstein aus sehr spitzem Winkel sehenswert in den langen Winkel traf – 1:0.

Die Grün-Weißen ließen sich davon nicht beirren und kamen in der 41. Minute ebenfalls per Foulelfmeter durch Marcel Hausmann zum 2:2-Ausgleich. Doch noch vor der Pause fiel die erneute Führung der Gäste: Ein langer Ball rutschte beiden Innenverteidigern durch, Keeper Rehmann parierte zunächst, doch Wilhelm Döring staubte zum 3:2-Pausenstand ab.

Immenhausen hatte das Spiel weitgehend im Griff und verlagerte das Geschehen überwiegend in die Hälfte der Gäste. Doch erneut standen individuelle Fehler einem höheren Vorsprung im Weg. Nach einem Foul im Strafraum glich die SG in der 16. Minute per Elfmeter aus. In der 28. Minute drehte Wettesingen das Spiel – ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde unhaltbar abgefälscht und fand den Weg ins Tor.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich Immenhausen hellwach. Bereits in der 48. Minute fiel der erneute Ausgleich, als Hausmann eine Ecke im Strafraum vor die Füße fiel - diese Gelegenheit lässt sich der Stürmer natürlich nicht entgehen. Nur fünf Minuten später drehte die TSV das Spiel: Nasim Ghasemi spielte eine scharfe und präzise Hereingabe in den Strafraum, die Luca Marinho da Costa zum 4:3 über die Linie drückte.

In der Folge ließ die Konzentration etwas nach und beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen. In der 80. Minute nutzte Wettesingen erneut einen langen Ball und Abstimmungsfehler in der Immenhäuser Innenverteidigung - Andreas Flörke hob den Ball über den herauskommenden Keeper zum 4:4-Ausgleich.

Doch die TSV hatte das letzte Wort: In der 90. Minute führte da Costa mit Fiete Römer eine Ecke blitzschnell aus. Römer ließ einen Gegenspieler stehen, spielte den Ball von der Grundlinie flach in die Mitte, wo er zwischen Torwart und Pfosten hindurchrutschte – Hausmann war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie zum umjubelten 5:4-Endstand.

Fazit: Ein torreiches und unterhaltsames Spiel, das die TSV Immenhausen II über weite Strecken kontrollierte. Durch eigene Fehler blieb die Partie jedoch bis zum Schluss offen. Am Ende stehen drei verdiente und wichtige Punkte vor der Winterpause – und ein Dreierpack von Marcel Hausmann als Sahnehäubchen.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Andy Rehrmann, Leon Heckel (46‘ Nico Rottstädt), Colin Schöps, Leon Beilstein, Rene Döring, Luca Marinho da Costa, Fiete Römer, Niels Krüger, Oliver Speer, Marcel Hausmann, Samuel Hartig (46‘ Nasim Ghasemi)

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

1:0 Leon Beilstein (11‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)

1:1 Wilhelm Döring (16‘ - Foulelfmeter)

1:2 Eigentor (28‘)

2:2 Marcel Hausmann (41‘ - Foulelfmeter)

2:3 Wilhelm Döring (45‘+1)

3:3 Marcel Hausmann (48‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)

4:3 Luca Marinho da Costa (53‘ - Vorlage Nasim Ghasemi)

4:4 Andreas Flörke (80‘)

5:4 Marcel Hausmann (90‘ - Vorlage Fiete Römer)