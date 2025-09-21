 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Osterfeld gewann spektakulär.
Osterfeld gewann spektakulär. – Foto: Michael Werner

Wildes Spitzenspiel mit drei Platzverweisen, Osterfelder Torfestival

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der TSV Safakspor und SC Buschhaussen trennten sich im Spitzenspiel mit einem Remis. Der Vfr Oberhausen feiert ein erfolgreiches Comeback gegen den SV Sarajevo, der SV Adler Osterfeld gewann torreich gegen den FC Sterkrade.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Erster Punktverlust für den SC Buschhausen: Im Gipfeltreffen mit dem TSV Safaskpor gab es mit dem 3:3-Remis keinen Sieger. Der 1. FC Hirschkamp kann sich damit ein zartes Polster auf die beiden Verfolger verschaffen. Der Aufsteiger gewann bei der Buschhausener Zweitvertretung deutlich mit 6:1.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
4
1

Je zwei Mal Nico Gabriele und Patrick Szovan stellten am Freitag die Weichen für einen Heimsieg von Glück-Auf. Die Welheimer Zweitvertretung hält sich als Aufsteiger dennoch wacker, rutscht im Tableau jedoch etwas ab.

Heute, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
3
3
Abpfiff
+Video

Sechs Tore, drei Platzverweise: Das Topspiel zwischen Buschhausen und Safakspor hatte einiges zu bieten. Buschhausen ging drei Mal in Rückstand, arbeitete sich aber jedes Mal zurück. Besonders der späte Ausgleich durch Paul Okon tief in der Nachspielzeit - Buschhausen war zu diesem Zeitpunkt zu neunt, Safakspor zu zehnt - erforderte eine Willensleistung. Die zuvor makellose Ausbeute von Buschhausen erhält damit eine kleine Delle. Safakspor untermauerte seinen Status als Top-Team.

Heute, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
5
4
Abpfiff

Ein Dreierpack von Christopher Lange sollte Sterkrade 72 nicht für einen Punkt reichen. Adler Osterfeld ließ sich auch nicht vom zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand einkriegen und drehte die Partie im zweiten Durchgang. Auf den späten Ausgleich von Nico Jan Motzkuhn (82.) fanden die Gäste kurz darauf die prompte Antwort mit dem Siegtreffer von Justin Montberg (87.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
4
4
Abpfiff

In der 69. Spielminute durfte sich der SV Sarajevo durch den Treffer von Almin Essler zum 4:1 eigentlich schon fast in Sicherheit wiegen, doch der VfR 08 hatte noch lange nicht aufgesteckt und kämpfte sich in der Schlussviertelstunde noch einmal mit dem krönenden Ausgleichstreffer von Leonhard Weikam noch zu einem Remis auf fremden Geläuf zurück (90.)

Die weitern Partien

Heute, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
1
6
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
6
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
5
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
2
3
Abpfiff

>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
26.09.25 FC Sterkrade 72 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
28.09.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - Glück-Auf Sterkrade
28.09.25 TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt II
28.09.25 BV Osterfeld 1919 - SC Buschhausen 1912 II
28.09.25 1. FC Hirschkamp - SC Buschhausen 1912
28.09.25 VfR 08 Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
28.09.25 FC Welheim II - SV Adler Osterfeld

