Wildes Spitzenspiel mit drei Platzverweisen, Osterfelder Torfestival

Erster Punktverlust für den SC Buschhausen: Im Gipfeltreffen mit dem TSV Safaskpor gab es mit dem 3:3-Remis keinen Sieger. Der 1. FC Hirschkamp kann sich damit ein zartes Polster auf die beiden Verfolger verschaffen. Der Aufsteiger gewann bei der Buschhausener Zweitvertretung deutlich mit 6:1.

______________

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Je zwei Mal Nico Gabriele und Patrick Szovan stellten am Freitag die Weichen für einen Heimsieg von Glück-Auf. Die Welheimer Zweitvertretung hält sich als Aufsteiger dennoch wacker, rutscht im Tableau jedoch etwas ab. Heute, 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 SC Buschh. TSV Safakspor Oberhausen Safakspor 3 3 Abpfiff + Video Sechs Tore, drei Platzverweise: Das Topspiel zwischen Buschhausen und Safakspor hatte einiges zu bieten. Buschhausen ging drei Mal in Rückstand, arbeitete sich aber jedes Mal zurück. Besonders der späte Ausgleich durch Paul Okon tief in der Nachspielzeit - Buschhausen war zu diesem Zeitpunkt zu neunt, Safakspor zu zehnt - erforderte eine Willensleistung. Die zuvor makellose Ausbeute von Buschhausen erhält damit eine kleine Delle. Safakspor untermauerte seinen Status als Top-Team.

Ein Dreierpack von Christopher Lange sollte Sterkrade 72 nicht für einen Punkt reichen. Adler Osterfeld ließ sich auch nicht vom zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand einkriegen und drehte die Partie im zweiten Durchgang. Auf den späten Ausgleich von Nico Jan Motzkuhn (82.) fanden die Gäste kurz darauf die prompte Antwort mit dem Siegtreffer von Justin Montberg (87.).

In der 69. Spielminute durfte sich der SV Sarajevo durch den Treffer von Almin Essler zum 4:1 eigentlich schon fast in Sicherheit wiegen, doch der VfR 08 hatte noch lange nicht aufgesteckt und kämpfte sich in der Schlussviertelstunde noch einmal mit dem krönenden Ausgleichstreffer von Leonhard Weikam noch zu einem Remis auf fremden Geläuf zurück (90.) Die weitern Partien

______________

______________

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

26.09.25 FC Sterkrade 72 - Blau-Weiß Fuhlenbrock

28.09.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim

28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - Glück-Auf Sterkrade

28.09.25 TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt II

28.09.25 BV Osterfeld 1919 - SC Buschhausen 1912 II

28.09.25 1. FC Hirschkamp - SC Buschhausen 1912

28.09.25 VfR 08 Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen

28.09.25 FC Welheim II - SV Adler Osterfeld

_______________

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: