Wildes Spitzenspiel in Braunschweig! Njoya trifft dreifach

Doch zum Start sah es wirklich gar nicht danach aus, dass es für die Gäste eine harte Aufgabe werden würde. "Das waren die schlechtesten 20 Minuten der bisherigen Saison. Wir waren nicht mutig, fehlerbehaftet und es lief nichts zusammen." so Gian Luca Renner, Co-Trainer des Heimteams.

Diese schwache Phase nutzte Wolfenbüttel eiskalt. Zuerst erzielte Niklas Kühle das 0:1. Nach einem langen Ball in die Spitze verwandelte Jordy Njoya mit seinem schwachen Fuß perfekt in den Winkel und nach einem Fehler im Aufbauspiel stach wieder Njoya zu, sodass es nach 24 Minuten bereits klar 0:3 stand. Die ersten 20 Minuten wachen ein Wachrüttler für die Freien Turner, denn danach fand das Spitzenteam auch in die Partie hinein. "Dann haben wir endlich auch Lösungen mit dem Ball gefunden." sah auch Renner.

Die Tore fielen allerdings nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach Standardsituationen. "Wir waren zwar richtig gut, aber was wirklich sehr schlecht war, war wie wir die Standards verteidigt haben." resümierte Deniz Dogan. Luca Faustmann und Maximilian Moslener trafen nach Standards innerhalb von zwei Minuten, sodass es mit einem knappen 2:3 in die Pause ging. "Das darf nicht passieren. Unser Zweikampfverhalten war da sehr fragwürdig." so Dogan weiter. Auf Seiten der Braunschweiger bewies man also Moral und dachte, dass man das Momentun nun auf der eigenen Seite hätte.

Doch das wurde direkt revidiert, denn bereits in der 48. Minute traf Steffen Suckel im Anschluss nach einer Ecke. Wieder nur fünf Minuten später wurde Maximilian Meinecke auf die Reise geschickt und bewies Ruhe vor dem Tor, sodass der alte Abstand wieder hergestellt wurde. "Großes Lob an das Team, dass es zwei mal Moral bewiesen hat und zurückgekommen ist." so Renner.

Ein erneuter Fehler im Spielaufbau machte die Hoffnung auf Punkte dann allerdings zunicht und und er 59. Minute traf erneut Jordi Njoya. Sein drittes Tor des Tages. "Jordi hat mit seinem Tempo komplett dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben." sah auch Dogan.

Nach dem 3:5 kamen die Freien Turner zwar noch zu einem Lattenkopfball von Marvin Fricke, doch der Auswärtssieg von Wolfenbüttel war perfekt. "Es hat das bessere und clevererer Team gewonnen. Wolfenbüttel ist uns noch einen Schritt voraus und wir werden unsere Lehren aus dem Spiel ziehen." resümiert Gian Luca Renner.

Auf Seiten der Gäste zeigte sich Deniz Dogan zufrieden mit dem Sieg gegen einen guten Gegner: "Es war wie immer gegen Freie Turner spannend, intensiv und stressig. Es war schon ein sehr hartes Stück Arbeit, aber wir haben verdient gegen den besten Gegner der Liga gewonnen."

Weiter geht es für Wolfenbüttel, die nun zwölf Punkte Abstand auf Platz zwei haben, am Samstag gegen Germania Bleckenstedt, die noch sieglos im Jahre 2025 sind. Die Freien Turner spielen am Sonntag in Bovenden. "Wir geben jetzt weiter Gas, um am Ende der Saison auf Platz zwei zu stehen." so Renner mit Blick nach vorne.