Wildes Spiel: Sechs Tore, vier Platzverweise

Und nun ab nach „Malle“: Nach dem 4:2-Sieg über den SV Helpenstein hat Fußball-Landesligist SV Breinig seinem Trainer Dirk Ruhrig einen persönlichen Nimbus bewahrt. „Ich habe noch nie ein Spiel verloren, wenn ich danach nach Mallorca geflogen bin“, jubelte der Trainer nach dem hart erkämpften Erfolg.

Dieser entstand mit hohem Unterhaltungswert. Denn neben den sechs Toren zückte der Unparteiische auch vier Rote Karten und einige Gelbe Karten. Neun Tage vor dem Karnevalsbeginn ging es also schon recht bunt auf dem Breinigerberg zu.

Nachdem die Breiniger Joseph Mbuyi und Tetsuya Shiraisi im Zusammenspiel zwei Tormöglichkeiten vergaben, hatte Breinigs Luca Gehlen per wunderschönem Freistoßtor (31.) das 2:0 aus 25 Metern Distanz geschossen. Turbulent wurde es direkt nach der Halbzeitpause. Zunächst flog Tobias Standop (Breinig) mit Gelb-Roter Karte wegen eines Foulspiels, dann schaffte der Helpensteiner Maurice Braun (61.) den Anschlusstreffer aus ganz spitzem Winkel.

In der ersten Halbzeit sah es noch so aus, als würde der Gastgeber einen ungefährdeten Sieg nach Hause fahren. Jan Gruhn hatte einen schweren Abwehrfehler der Gäste ausgenutzt und den Helpensteiner Keeper zum 1:0 überwunden (16.). Auch danach spielte der SVH bei einsetzendem Regen munter mit, hatte eine Riesenchance, die Robin Jackels vergab (25.).

Es kam noch besser für die Helpensteiner, trotz einer Gelb-Roten Karte für Laurin Barry, die durch Dominic Sinanoglu das 2:2 (76.) schafften. Nun war zu befürchten, dass der Gast auch noch die Führung hinkriegen würde. „Ehrlich, ich habe mir keine Sorgen gemacht und geahnt, dass wir noch mindestens ein Tor schießen“, behielt Trainer Ruhrig einen klaren Kopf.

Dawodu entscheidet das Spiel

Sulayman Dawodu holte für Breinig die Kohlen noch aus dem Feuer. Zunächst gelang ihm das 3:2 in der 84. Minute; dann folgte fünf Minuten später die endgültige Erlösung für Breinig und seinen Anhang. Dem SVH-Akteur Aaron Allwicher sollte ein Handspiel im Strafraum unterlaufen sein. „Ich habe beide Arme total eng am Körper gehabt“, war Allwicher fassungslos, denn ihm wurde auch noch die Rote Karte verabreicht (89.). Den fälligen Elfmeter verwandelte Dawodu.

Auf der Bank der Gäste brach hektischer Widerstand aus. Dafür wurde Co-Trainer Utku Arslan ebenfalls mit einer Roten Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung bedacht. „Einmal klar Abseits beim 3:2 und dann auch noch einen unberechtigten Elfer, weil unser Spieler ja gar nicht woanders mit seinem Arm hin konnte. Das reicht mir. Nach solchen Fehlentscheidungen konnten wir einfach nicht mehr gewinnen“, war Helpensteins Trainer Dominik Hahn vollends bedient. Derweil Breinigs Trainer Dirk Ruhrig wohl schon an sein Entspannungsgetränk im Flieger dachte.

