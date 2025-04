Wildes Spiel: Neun Neresheimer geben Tabellenführung an Sontheim ab

Ein hart erkämpfter Heimsieg für die Sportfreunde Lorch: In einer umkämpften Partie sorgte Niklas Hinderer mit seinem Treffer in der 40. Minute für die Entscheidung. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, große Torchancen blieben Mangelware. Lorch verteidigte die knappe Führung mit viel Leidenschaft und klettert damit ins gesicherte Tabellenmittelfeld.

Früh deutete sich eine Überraschung an, doch am Ende setzte sich die TSG Nattheim deutlich durch. Jannic Maletic brachte Spraitbach in der 34. Minute in Führung. Noch vor der Pause glich Patrick Hahn (42.) aus. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Nattheim: Franz Fischer (51.), Tim Eichhorn (60.), Fabian Horsch (62.) und Felix Haas (84.) schraubten das Ergebnis auf 5:1. Für Spraitbach wird der Klassenerhalt zunehmend zur Herkulesaufgabe.

Unterkochen feierte einen wichtigen Sieg im Verfolgerduell. Dominik Pfeifer brachte Neresheim zunächst in der 18. Minute in Front. Doch Unterkochen drehte nach der Pause auf: Mike Viehöfer traf per Strafstoß zum Ausgleich (54.), Jonas Feuchter (67.) und Joker Luca Baumann (90.) machten den verdienten Heimsieg perfekt. Bitter für Neresheim: Fabio Mango sah in der 75. Minute glatt Rot, Dominik Pfeifer flog kurz vor Abpfiff mit Gelb-Rot vom Platz. Neresheim gibt damit die Tabellenführung ab!

Ein später Treffer bewahrte die DJK Schwabsberg-Buch vor einer Niederlage. Baris Acikgöz traf früh für die Gäste (15.). Die DJK rannte lange an, ließ aber gute Chancen aus. Erst in der 89. Minute erlöste Tobias Appt seine Farben und sicherte immerhin einen Zähler. Für Heldenfingen/Heuchlingen ein kleiner Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Was für ein Spiel! Fleinheim startete furios und führte durch Tore von Dominik Esslinger (15.) und Simon Illenberger (50.) mit 2:0. Doch Bargau zeigte Moral: Benjamin Klement (60.) und Yeison Erhard (65.) glichen aus, ehe erneut Erhard (80.) die Partie komplett drehte. Für Fleinheim wird der Abstieg immer wahrscheinlicher.

Eine reife Vorstellung lieferte Hofherrnweiler II beim 2:0-Sieg gegen Hüttlingen. Nico Speidel brachte die Hausherren früh in Führung (6.). Nach Gelb-Rot für Hüttlingens Christian Schneider (57.) dominierte die TSG das Spiel und erhöhte durch Timo Frank (63.). Bitter für Hofherrnweiler: Hannes Discher vergab kurz vor der Pause (45.) einen Strafstoß.

Der neue Spitzenreiter setzte ein Ausrufezeichen. Edis Yoldas brachte Sontheim in der 18. Minute auf Kurs. Daniel Gentner (41.) und Matthias Schnürch (45.) erhöhten noch vor der Pause, ehe erneut Yoldas (45.+5) traf. Bernhard Rembold (60.) sorgte für den Endstand. Sontheim steht damit souverän an der Tabellenspitze.