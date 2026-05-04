Wildes Spiel mit zwei Gesichtern: Bottrop schlägt Steele mit 6:4

– Foto: Bohdan Vyhivskyi | @vyhivskyi.

Nach dem 1:0 durch Ben Maarten Jansen (29.) ging Fortuna Bottrop mit einer knappen Führung in die Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel schien zunächst alles unter Kontrolle zu sein, doch innerhalb weniger Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Wendungen und insgesamt zehn Treffern.

"Verrücktes Spiel, verrückte zweite Halbzeit. Das war nach dem knappen 1:0 zur ersten Halbzeit nicht abzusehen“, resümierte Bottrops Coach Sebastian Stempel.

Direkt nach Wiederbeginn glich Steele infolge einer Standardsituation durch Leon Tüns aus (52.). Die Gastgeber mussten sich nur kurz schütteln und antworteten schließlich im Doppelschlag: Lennart Jablonski (61.) und Niklas Wenderdel (63.) stellten auf 3:1. "Dann hatten wir eigentlich alles im Griff", schilderte Stempel, ehe die für ihn "abenteuerliche Phase" mit zwei Gegentreffern durch Deven Liebetrau (63.) und einem Platzverweis für sein Team (68.) eingeläutet wurde. Dazu kam auch noch der Ausgleichstreffer von Leon Tüns per Strafstoß (69.).

Nun mussten sich die favorisierten Bottroper in Unterzahl neu ordnen, machten darin aus Trainersicht aber auch einen ordentlichen Job. "Steele hat natürlich gemerkt, dass da was geht. Aber man muss sagen, dass wir in Unterzahl eine gute Ordnung hatten."

Stempel gibt sich zwiegespalten

So meldete sich die Fortuna auch wieder in der Offensive. Jablonski brachte sein Team erneut in Führung (77.), Hannes Ostgathe erhöhte auf 5:3 (81.). Zwar verkürzte Ruto Ohnishi noch einmal (88.), doch Wenderdel setzte mit dem 6:4 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+6).

"Es war zerfahren, es war ein Auf und Ab, aber unterm Strich und aufgrund der Möglichkeiten und Spielanteile war das Ergebnis verdient“, bilanzierte Stempel. Dennoch blieb ein Kritikpunkt: "Zufrieden ist man natürlich nicht, wenn man zu Hause vier Gegentore bekommt.“

Mit dem Sieg festigt Fortuna Bottrop Rang sechs und blickt auf die finalen Wochen „Wir haben noch vier Spiele, zwei Freitagsspiele, und wollen so viele Punkte wie möglich holen“, sagte Stempel. Für sein Team wäre im besten Fall sogar noch ein Sprung in die Top drei möglich. "Vielleicht klettern wir noch den einen oder anderen Tabellenplatz.“

Auf der anderen Seite verpasst Steele einen Coup im Abstiegskampf. Mit einem Sieg wäre die SpVgg schon fast durch, muss in den kommenden Wochen nun also noch liefern. Unter anderem hat das Team von Dirk Möllensiep dabei noch das direkte Duell mit der DJK Arminia Lirich (16. Mai) und die Begegnung mit dem abgeschlagenen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr (31. Mai) vor sich.

Fortuna Bottrop – SpVgg Steele 6:4

Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Marcel Hegemann, Luca Fischer (61. Niklas Wenderdel), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (61. Hussein Solh), Tom Wojtusch (61. Nick Sommer), Can Michalski (72. Danny Schrödl), Amanuel Haile, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Lennart Jablonski (82. Thilo Grollmann) - Trainer: Sebastian Stempel

SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen (71. Ruto Ohnishi), Leon Tüns, Alexander Piwetz, Christoffer Mbombo, Dominik Bongartz, Lirim Imeri (69. Enosch Kpessou), Maurice Jednicki, Erol Hermann (81. Benedict Uwa Davis-West), Louis Smeilus (46. Thoma Bubullima), Luis Richard (46. Deven Liebetrau) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ben Maarten Jansen (29.), 1:1 Leon Tüns (52.), 2:1 Lennart Jablonski (61.), 3:1 Niklas Wenderdel (63.), 3:2 Deven Liebetrau (65.), 3:3 Leon Tüns (69.), 4:3 Lennart Jablonski (77.), 5:3 Hannes Ostgathe (81.), 5:4 Ruto Ohnishi (88.), 6:4 Niklas Wenderdel (90.+6)