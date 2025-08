»Wildes Spiel«: Luhe-Wildenau Tabellenführer - Schlusslichter Remis

Christian Wolf (Sportlicher Leiter, Passau): "Der Start hat uns gehört. Gleich nach drei Minuten hatten wir eine riesengroße Chance zur Führung. Mit zunehmender Dauer konnte uns Dingolfing immer mehr weghalten vom eigenen Sechzehner. Wir hatten mehr Spielanteile, konnten aber das Abwehrbollwerk nicht knacken. Nach einer Ecke fiel das 1:0. Nach der Pause ein ähnliches Bild: Wir konnten uns einfach keine Chancen erarbeiten. Es hat leider nicht sollen sein."

Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Wenn es ein Paradebeispiel für einen Dreckssieg gibt, dann war es ein solches für uns. In der Anfangsphase hat Passau ein Geschenk von uns nicht angenommen und den Pfosten getroffen. In der Folgezeit haben wir sehr gut verteidigt und konnten nach einer Ecke vor der Pause in Führung gehen. Im zweiten Durchgang war es eine reine Abwehrschlacht. Der FCP hatte viel Ballbesitz, wurde aber erst hinten raus zwei-, dreimal gefährlich. Wir hatten zwei hundertprozentige Konterchancen, die wir nicht nutzen konnten. Ob verdient oder nicht - das ist uns heute völlig egal. Die Einstellung hat gepasst und das war nach den beiden Auftaktniederlagen die Basis zu einem sehr wichtigen Auswärtsdreier."