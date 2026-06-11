Wildes Spiel in Nebringen

Ein wildes Spiel mit einem überragenden Gegenspieler der gleich 7 Tore erzielte gab es bei unserer zweiten Mannschaft. Bereits nach vier Minuten waren die Gäste per Freistoß erfolgreich. Das 2:0 nach 13 Minuten war der zweite von insgesamt vier direkten Freistoßtreffern. Ein Eigentor und ein Tor kurz vor Pause zeigten einen deutlicheren Rückstand wie die Mannschaft verdient gehabt hätte. Direkt nach der Pause brachten Jakob Egenter und Sayed Baqay den TVN wieder ran. Und wer weiß was passiert wäre wenn Sayed Baqay kurz darauf seine Chance zum 3:4 genutzt hätte. Es folgten dann zwischen der 62. und 72. Minute ganz bittere Minuten. Den Gästen gelangen 5 Tore und es stand 9:2. Danach versuchte der TVN alles ein zweistelliges Ergebnis zu verhindern und setzte konsequent auf Ball halten. Bei den ganz wenigen Offensivaktionen zeigte man sich dann aber sehr effektiv. Louis Egeler, Marc Schramm und Michael Kenedy Ccana Ccoyo sorgten dafür, dass die zweite Halbzeit remis ausging.