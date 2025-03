Wildes Spiel in Kralenriede; Lamme sehr spät; Hondelage mit Big-Points

Was für ein Spiel! Kralenriede führte bereits nach 27 Minuten 3:0 und es schien ein lockerer Tag zu werden. Doch noch vor der Pause verkürzte Mascherode. Ein Doppelschlag binnen zwei Minuten von Vincent Degering stellte den Spielstand auf 3:3. Als dann Mascherode in Person von Rene Hinz auf 3:4 in der 89. Minute stellte, war der Jubel groß, doch es gab noch eine lange Nachspielzeit. In der 94. und 95. Minute drehte Kralenriede die Partie erneut und es brachen alle Dämme! Für Kralenriede der dritte Sieg in Serie und ein perfekter Start ins Jahr 2025. Mascherode hingegen rutschte auf Platz vier ab.