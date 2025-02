Wildes Spiel in Herrenberg: Fünf Tore und glatt Rot für Torschützen

Der Nachholspieltag in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hatte es in sich: Der SV Oberjesingen sichert sich einen wichtigen Auswärtssieg beim Türk. SV Herrenberg, während der SV Vaihingen mit einem deutlichen Erfolg in Feuerbach seine Ambitionen untermauert. Der ABV Stuttgart sorgt mit einem Heimsieg gegen den favorisierten VfL Herrenberg für eine Überraschung.

Der SV Oberjesingen feierte in Herrenberg einen knappen, aber verdienten Auswärtssieg und verbesserte sich damit auf Rang 17. Früh brachte Marcel Metzger die Gäste mit einem Foulelfmeter in der dritten Minute in Führung. Nur fünf Minuten später glich Oguz Yüksel für den Türk. SV Herrenberg aus. Doch Oberjesingen blieb das spielbestimmende Team und stellte durch Nick Röhm (29.) und einen weiteren Foulelfmeter von David Schosda (35.) auf 1:3. Nach dem Platzverweis für Schosda in der 60. Minute kam Herrenberg noch einmal heran, als Ömer Kilic in der 65. Minute verkürzte. Am Ende verteidigte Oberjesingen jedoch den knappen Vorsprung und holte drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf.