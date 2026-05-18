„Wildes Spiel“ in Heeslingen: Spelle rettet Punkt in letzter Minute

Acht Tore, mehrere Führungswechsel und ein Ausgleich tief in der Nachspielzeit: Der SC Spelle-Venhaus hat sich am letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einem spektakulären 4:4 beim Heeslinger SC verabschiedet. Die Emsländer beenden die Saison mit 46 Punkten auf Platz sieben, während Heeslingen trotz 55 Zählern die Aufstiegsrunde zur Regionalliga verpasst.
Der Tabellensiebte aus Spelle erwischte beim Tabellendritten den besseren Start. Bereits in der vierten Minute vollendete Steffen Wranik einen tiefen Pass von Marvin Kehl mit einem Lupfer über Heeslingens Torwart Jeroen Gies zur frühen Führung. Auch danach blieb die Partie offen und intensiv geführt.
Heeslingen antwortete nach gut einer halben Stunde durch Darvin Stüve, der eine Hereingabe volley zum 1:1 verwertete. Kurz vor der Pause verhinderte Spelles Schlussmann Alex Moll mit einer starken Parade gegen Terry Becker den Rückstand.
Direkt nach Wiederbeginn schlug der SCSV erneut zu. Wieder bereitete Kehl vor, wieder traf Wranik – diesmal per Kopf zum 2:1 (48.). Doch die Gastgeber reagierten erneut schnell: Stüve erzielte nur vier Minuten später seinen zweiten Treffer des Tages. Als Jarno Böntgen in der 64. Minute zum 3:2 für den Heeslinger SC traf, schien die Partie zugunsten des Tabellendritten zu kippen.
Die Schlussphase entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Zunächst gelang dem scheidenden Jip Kemna nach Vorarbeit von Leon Gensicke der Ausgleich zum 3:3 (82.). Doch Heeslingen schlug in der Nachspielzeit erneut zurück: Joel Schallschmidt traf in der 92. Minute zum vermeintlichen Siegtreffer.
Spelle gab sich jedoch nicht geschlagen. Der eingewechselte Nils Bußmann holte in der 95. Minute einen Strafstoß heraus und verwandelte selbst sicher zum 4:4-Endstand. Für den Offensivspieler war es das erste Oberliga-Tor seiner Karriere.
„Es war ein wildes Spiel mit vielen tollen Momenten für uns“, sagte Spelles Co-Trainer Marius Kattenbeck nach der Partie. Besonders freute er sich über die Abschiedstore von Kemna und Bußmann sowie das Comeback von Steffen Schepers nach langer Verletzungspause.
Für Kattenbeck selbst endete die Partie ebenfalls emotional: Der 32-Jährige wird den Verein nach der Saison verlassen und künftig als Cheftrainer bei Borussia Emsdetten arbeiten.