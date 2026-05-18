„Wildes Spiel“ in Heeslingen: Spelle rettet Punkt in letzter Minute Der SC Spelle-Venhaus beendet die Oberliga-Saison nach einem spektakulären 4:4 beim Heeslinger SC auf Rang sieben von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Acht Tore, mehrere Führungswechsel und ein Ausgleich tief in der Nachspielzeit: Der SC Spelle-Venhaus hat sich am letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einem spektakulären 4:4 beim Heeslinger SC verabschiedet. Die Emsländer beenden die Saison mit 46 Punkten auf Platz sieben, während Heeslingen trotz 55 Zählern die Aufstiegsrunde zur Regionalliga verpasst.

Der Tabellensiebte aus Spelle erwischte beim Tabellendritten den besseren Start. Bereits in der vierten Minute vollendete Steffen Wranik einen tiefen Pass von Marvin Kehl mit einem Lupfer über Heeslingens Torwart Jeroen Gies zur frühen Führung. Auch danach blieb die Partie offen und intensiv geführt. Heeslingen antwortete nach gut einer halben Stunde durch Darvin Stüve, der eine Hereingabe volley zum 1:1 verwertete. Kurz vor der Pause verhinderte Spelles Schlussmann Alex Moll mit einer starken Parade gegen Terry Becker den Rückstand.

Direkt nach Wiederbeginn schlug der SCSV erneut zu. Wieder bereitete Kehl vor, wieder traf Wranik – diesmal per Kopf zum 2:1 (48.). Doch die Gastgeber reagierten erneut schnell: Stüve erzielte nur vier Minuten später seinen zweiten Treffer des Tages. Als Jarno Böntgen in der 64. Minute zum 3:2 für den Heeslinger SC traf, schien die Partie zugunsten des Tabellen­dritten zu kippen. Bußmann trifft spät vom Punkt Die Schlussphase entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Zunächst gelang dem scheidenden Jip Kemna nach Vorarbeit von Leon Gensicke der Ausgleich zum 3:3 (82.). Doch Heeslingen schlug in der Nachspielzeit erneut zurück: Joel Schallschmidt traf in der 92. Minute zum vermeintlichen Siegtreffer.