Wildes Spiel in Braunschweig - Duymelinck-Viererpack zum Auswärtssieg

Der Start hätte für Nörten-Hardenberg nicht schlechter laufen können. Niklas Eilbrecht erzielte blitzschnell in der zweiten Minute das 1:0. "Wir kassieren das erste Gegentor, ohne einmal den Ball berührt zu haben." so Dennis Zeibig, Kapitän der Gäste. In der 30. Minute erzielte dann Justin Eilers das 2:0. "Die erste Halbzeit war sehr schlecht und wir hatten viel zu wenig Zugriff. So fiel auch das zweite Gegentor." so Zeibig weiter. Mit der komfortablen Führung für Vahdet, ging es dann in die Halbzeit. "Wir haben trotz der Halbzeit noch dran geglaubt und sind dann höher angelaufen." resümierte Zeibig.

Wilde drei Minuten

In der 53. Minute startete Lucas Duymelinck seine große Show und erzielte sein erstes Tor des Tages zum Anschlusstreffer. Zwar wurde seine Show durch das 3:1 von Justin Eilers, der sein neuntes Saisontor in der 54. Minute erzielte, unterbrochen, doch wiederum nur eine Minute später war es erneut Lucas Duymelinck, der erneut verkürzte.

Die super Halbzeit der Gäste wurde belohnt und in der 68. Minute traf Nils Hillemann mit seinem zwölften Saisontor zum 3:3-Ausgleich in einem wilden Spiel. Die starke Aufholjagd der Gäste fand dann in der Schlussphase die Krönung. In der 82. und 82. Minute erzielte Duymelinck seine Saisontore neun und zehn und der 5:3-Auswärtssieg war perfekt. "Das war ein Sieg der Moral." so Zeibig abschließend.

Tabellarisch bleiben die Gäste zwar auf Platz zwölf, vergrößerten aber den Abstand auf die Teams hinter ihnen und auch Vahdet auf Platz sieben ist nur noch vier Punkte entfernt. Weiter geht es für beide Teams am kommenden Sonntag. Vahdet reist zu Eintracht Northeim, Nörten-Hardenberg empfängt den FC Helmstedt zum Kellerduell.