Wildes Spiel in Berghülen...

Zum letzten Test vor Saisonbeginn fährt der TSV zum TSV Berghülen, die letzte Saison noch Gegner in der Kreisliga waren und jetzt die Kreisliga wechseln müssen. Bereits nach wenigen Minuten geht Bernstadt durch die Bückle Brüder mit 2-0 in Führung (2., 8.) und hat das Geschehen im Griff. Durch zwei Unachtsamkeiten in der Defensive bei Eckbällen steht es dann plötzlich 2-2. Doch auch auf der anderen Seite funktionieren Standards: Freistoß und Bosch vollendet zum 3-2 (29.). In der zweiten Halbzeit gleicht der Gastgeber durch einen direkten Freistoß aus (47.). In der Folge spielt aber nur noch Bernstadt und kann durch einen schnellen Doppelpack von Jost (51., 53.) die Weichen auf Sieg stellen. In indirekter Freistoß von Eckle (66.) und erneut Jost (68.) erhöhen auf 7-3. Bosch und Schmid machen in der einseitigen Schlussphase den deutlichen 9-3 Sieg perfekt. Definitiv ein Spiel, das trotz des hohen Sieges nicht perfekt war. Die einfachen Fehler sollten die kommenden Wochen auf jeden Fall noch minimiert werden.