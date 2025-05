Wildes Spiel im Verfolgerduell findet keinen Sieger

Wesentlich mehr boten die beiden Reservemannschaften im Vorspiel. Beide Teams hatten noch Chancen auf die Meisterschaft, und so entwickelte sich ein am Ende dramatisches Spiel, bei dem das spektakuläre Endergebnis keinem der beiden wirklich nützte.

In der ersten Hälfte hatte die Heimmannschaft die besseren Möglichkeiten, doch nachdem Sebastian Häfele zu Beginn am Torhüter scheiterte, brauchte es einen Standard um in Führung zu gehen. David Villinger hämmerte dabei einen am ihm verschuldeten Freistoß aus gut 18 Metern in die Maschen. Nach gut einer halben Stunde konnten die Gäste mit ihrer ersten guten Möglichkeit aber ausgleichen. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Julius Boscher die erneute Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Schlussmann. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit verhinderte Aushilfs-Torwart „Dave“ mit einer tollen Rettungsaktion einen möglichen Rückstand. In der 52. Minute gelang Julius Boscher mit einem direkt verwandelten Eckball stattdessen die 2:1 Führung. Als fünf Minuten später „Özi“ nach einem Freistoß von Dominik Schäfer per Abstauber das 3:1 gelang, schienen der Sieg und das Überholen des Kontrahenten wieder in greifbarer Nähe. Doch die Gäste drehten nun auf und gingen in der Schlussviertelstunde durch drei Treffer innerhalb von sieben Minuten ihrerseits mit 3:4 in Führung. Die Heimelf gab aber nicht auf und kam in der Schlussminute nach einer Freistoßflanke von David Barensteiner durch Michael Häfele wenigstens noch zum verdienten 4:4.