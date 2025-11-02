Wildes Spiel endet in bitterer Niederlage...

In einem wahnsinnigen Spiel steht der TSV am Ende mit leeren Händen da. Gegen den von Ausfällen stark gebeutelten Gastgeber legt Bernstadt auf sehr schwierigem und schmierigem Untergrund gut los, macht das Spiel, hat viel Ballbesitz, verpasst aber klare Chancen herauszuspielen. Während Jost noch knapp verpasst, kann Jehle einen Abpraller dann zur Führung nutzen (21.). Lonsee versucht es mit leidenschaftlichem Kampf gegen den Ball und mit langen Bällen in der Offensive. Und genau das genügt um innerhalb von weniger Minuten 2-1 in Führung zu gehen (25. & 30.). Nachdem Mayer per Distanzschuss der Ausgleich gelingt (36.), wird es kurz vor der Halbzeit wild. Abstimmungsprobleme beim TSV, klares Abseits von Lonsee, das nicht geahndet wird und dann eine riskante Grätsche von Späth inklusive einer Klärungsaktion in der Folge, die sehr handverdächtig ist. Gelbe Karte und Freistoß – hier hat der TSV Glück, wobei zuvor ein klares Abseits vorliegt. In der zweiten Halbzeit nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Bernstadt macht das Spiel und Lonsee die Tore. Nach passivem Defensivverhalten und einem langen Ball mit erneuten Problemen im Timing und der richtigen Entscheidungsfindung ist der TSV 4-2 in Rückstand (54. & 60.). Doch der TSV kommt erneut ran und verkürzt per Kopf durch Bückle (71.). Die aufkeimende Hoffnung wird mit dem nächsten vermeidbaren Gegentor dann direkt etwas genommen (75.). Lonsee kommt auf der letzten Rille daher und Bernstadt versucht nochmal alles. Jehle kann verkürzen (86.), alles weitere wird von den Gastgebern wegverteidigt. Aufopfernd kämpfende Lonseer, denen die sehr schlechten Platzverhältnisse sicher entgegen kommen, gewinnen am Ende ein komplett wildes Spiel gegen den TSV dem auswärts vier Tore nicht reichen nach einer überschaubaren Offensiv- und einer sehr fehlerhaften Defensivleistung.